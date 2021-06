Sám jsem zažil jako hráč i trenér první utkání na turnaji a vím, jak jsou složité. Nikdy nevíte, co vás čeká. Zvlášť u nás to bylo znásobené tím, že zápas byl prvním na jakémkoliv šampionátu pro téměř celý tým. Kromě čtyř kluků.

Co já pamatuji první zápasy na turnajích – v roce 1980 na EURO i olympiádě, nebo v roce 1996 v Anglii – vždy skončila špatně. Nevyhráli jsme. To jsou ale klíčové okamžiky, které rozhodují určité osobnosti, v tomto případě Schick a Vaclík. Navíc z Coufala se vyklubal – to se potvrdilo – skvělý autor finálních přihrávek. Schickův potenciál je obrovský. Pravá, levá, hlava, nic není problém, a i když ve hře není tolik pracovitý, ve vápně je skvělý.

Je v něm kus fantazie. U prvního gólu uplatnil svůj výskok, důraz a načasování. U druhého moc dobře věděl, když dostal míč do prostoru, o postavení gólmana. Měl to na talíři, navíc zvolil důležitý a zajímavý způsob kopu s obrovskou rotací. Nejprve šel mimo branku, do boku i nahoru, ale nakonec do ní krásně zapadl.

Verner Lička.Zdroj: DeníkJestli jsem dodnes sto tisíckrát viděl gól pana Masopusta z finále v Chile, jen o jedno opakování méně penaltu Tondy Panenky, tak tento gól bude navždy zapsán do historie českého a československého fotbalu. To se bude promítat i za osmdesát let.

Strategie byla jasná. Už jen tím, že Skotsko máme načtené, tak jako soupeř nás, s tím, že hrají s pěti obránci vzadu, přičemž ale jeden z nich – Robertson – je velmi aktivní v útočné fázi. Museli jsme si zvyknout na intenzitu v těžišti hry, mimo něj bylo vidět, že má Skotsko s postupem času hodně mezer, které jsme dokázali čím dál víc využít, podržet míč, kontrolovat dění na hřišti.

Pro nás bylo důležité, že jsme nedostali první gól. Jinak by se opakovalo to, co jsme s nimi zažili v minulých dvou vzájemných zápasech, kdy bychom se doslova koupali v boji a osobních soubojích. Skórovali jsme ale my a oni už museli hrát fotbal. Nakonec to šlo ze strany Skotska do ztracena, protože v závěru neměli sílu na vzdor.

Je to skvělé, vyhrát jsme potřebovali. Jistě, chyby by se našly, ale převažovaly pozitivní věci. Teď máme Chorvatsko a tam to bude víc o fotbale.

Verner Lička, bývalý fotbalový útočník a trenér