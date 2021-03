Budeme potřebovat (na formu srnčí hřbet):

140 g másla

140 g třtinového cukru

Citronová kůra

2 lžičky skořice

2 lžičky mletého hřebíčku

4 velké lžíce kakaa

140 g ořechů (měla jsem napůl lískové a napůl vlašské)

70 g pohanková mouka (nebo strouhanka)

1/2 kypřícího prášku (dávám vinný kámen)

„Vršek“ rumu,

6 vajec

Postup:

Nejdřív si do dvou větších misek rozdělíme žloutky a bílky. Bílky vyšleháme se špetkou soli na sníh a misku dáme bokem. Do misky se žloutky přidáme cukr a vyšleháme. Přidáme změklé máslo a zase vyšleháme. Bokem si smícháme sypké suroviny, tedy mixnuté ořechy najemno, pohankovou mouku (jde nahradit strouhankou), pokropené rumem, půlku kypřícího prášku (dávám vinný kámen), skořici, kakao, mletý hřebíček (melu ho v mlýnku na pepř), citronovou kůru.

Promícháme vidličkou a přidáme do misky se žloutky a prošleháme. Úplně na závěr lžící opatrně vmícháme po částech sníh z bílků. Celé to přemístíme do máslem vymazané a pohankovou moukou (nebo strouhankou či mletými ořechy) vysypanou formu na srnčí hřbet. Pečeme ve vyhřáté troubě na 175 stupňů asi 20-30 minut. Zkusíme pak špejlí propečenost. Protože mi trouba peče silně, asi po deseti minutách jsem to přikryla alobalem a dopekla do hotova, aby se to shora nepřipalovalo a nehořklo a zároveň aby to bylo propečenéa nevysušené.

Pak vyjmeme z trouby, nechat 5 minut odležet a vyklopíme z formy. Vychladlé polijeme rozpuštěnou čokoládou se smetanou a podle libosti něčím posypeme. Já jsem použila sladkokyselé lyofilizované ovoce.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. O své umění se s Vámi pravidelně dělí v našem seriálu. Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.