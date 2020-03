Ingredience: 180 g cukru, 2 lžíce medu, 50 g tuku, 2 vejce, ½ lžíce sody, 320 g hladké mouky, 2 lžičky skořice

Náplň: 250 ml povidel, 2 lžíce rumu, hrst strouhaného kokosu, hrst sekaných ořechů, vejce na potření

Postup: Všechny ingredience na těsto smíchejte a dobře propracujte. Vzniklé těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte na hodinu do lednice. Na náplň smíchejte povidla, kokos a rum. Vychlazené těsto rozdělte na dva díly a vyválejte z nich obdélníky jako na závin. Potřete povidlovou náplní, posypte nasekanými ořechy a zabalte do závinu. Na plechu potřete záviny rozšlehaným vejcem a na několika místech propíchejte vidličkou. Pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi 25 minut.

Šlehačková bábovka

Ingredience: 500 ml polohrubé mouky, 250 ml jemného krystalového cukru, 3 vejce, 250 ml smetany na šlehání, ½ balíčku prášku do pečiva, hrst rozinek, tuk a strouhanka na formu

Postup: Žloutky utřete s cukrem do pěny. Přidejte mouku s práškem do pečiva, rozinky, smetanu a nakonec vmíchejte tuhý sníh z bílků. Těsto vlijte do vymazané a strouhankou vysypané formy a v předehřáté troubě pečte asi 40 minut.

Borůvkový cheesecake

Ingredience na sušenkový korpus: 200 g kakaových sušenek, 100 g másla

Náplň: 500 g mascarpone, 150 ml zakysané smetany, 200 g šlehačky, 120 g cukru moučka, 1 vanilkový lusk

Borůvkové pyré: 500 g borůvek, 60 g moučkového cukru, 35 g práškové želatiny

Postup: Sušenky rozdrťte a promíchejte s rozpuštěným máslem. Směs rozprostřete na dno dortové formy a dobře umačkejte. Pečte v rozehřáté troubě na 180 °C asi 8 minut a nechte vychladnout. Čisté borůvky vložte do velkého hrnce, přidejte cukr, podlijte trochou vody a za stálého míchání přiveďte k varu. Nechte probublávat asi 10 minut, poté propasírujte. Ve vzniklé směsi rozmíchejte želatinu a nechte nabobtnat. Mascarpone, zakysanou smetanu, cukr a vanilku smíchejte dohromady a postupně přidávejte ušlehanou šlehačku. Borůvkovou směs opět za stálého míchání zahřejte, aby se želatina úplně rozpustila. Odstavte z plotny, postupně přidávejte krém z mascarpone a důkladně míchejte. Vzniklý krém nalijte na upečený korpus a dejte do lednice alespoň na dvě hodiny vychladit.

Jednoduchá panna cotta

Ingredience: 500 ml smetany, 40 g moučkového cukru, 4 plátky želatiny, 2 balíčky vanilkového cukru, čerstvé ovoce (jahody, maliny)

Postup: Plátky želatiny nechte nabobtnat ve studené vodě, poté z nich přebytečnou vodu vymačkejte. V hrnci zahřejte smetanu s oběma cukry, odstavte, přidejte plátky želatiny a vymíchejte metličkou dohladka. Krém rozlijte do připravených skleniček, po vychladnutí zakryjte potravinářskou fólií a uložte přes noc do lednice. Podávejte s čerstvým ovocem.