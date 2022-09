Poruba sice nakonec brala oba body, domácí házenkářky ale statečně držely krok. O přestávce Slovenky dokonce o dva góly vedly. „Byl to větší boj, než jsme čekaly. Neplánovaly jsme, že zápas bude mít takový průběh,“ vyprávěla dvacetiletá Anežka Farářová pro handball.cz. Podcenění nehrálo roli. „Obměnily jsme kádr. Sehráváme se a ztotožňujeme se se svými rolemi. Náš tým je mladý a energický. Až si všechno sedne, budeme ještě lepší,“ dodala.

Ostravanek se před sezonou ujal nový kouč Jaroslav Hudeček, jenž by tým rád dovedl do play-off. „Věřím, že na to máme,“ hlásí talentovaná spojka, která odehrála jeden ze svých nejlepších zápasů v kariéře a Stupavě nasázela deset branek. „Užila jsem si to, bylo to skvělé. Každou proměněnou střelou jsem se cítila jistější, mé sebevědomí rostlo. Snad to tak bude i nadále,“ usmívá se.

Závěr utkání se však proměnil v pořádné drama. Farářová poslala svůj tým v poslední minutě do vedení 25:24, Stupava ale stihla ještě vyrovnat. Už se zdálo, že si oba týmy podělí po bodu, osud utkání však vzala do svých rukou znovu dvacetiletá ranařka, která se trefila z poslední devítky. 26:25 pro Sokol.

„Takový gól jsem teda ještě nedala. Někdo to tečoval a míč se štěstím spadl do brány. Pak už vypukla obrovská euforie, byly jsme ohromně šťastné, že jsme zápas vyhrály,“ vrátila se k infarktové koncovce.

Farářová má sice teprve 20 let, Poruba na ni bude ale hodně spoléhat. „Měla bych převzít zodpovědnost za Sisu Poláškovou, která odešla do Polska,“ říká úderná spojka. A výkon, který předvedla ve Stupavě, ukázal, že jí nová role sedí. „Určitě mi zvedne sebevědomí. Věřím, že nám taková výhra pomůže a že budeme vítězit i nadále,“ burcuje.