Kemp navštívilo 42 zájemců, což předčilo veškerá očekávání organizátorů. „Myslím, že je to úžasné. Zájem byl obrovský, měli jsme super odezvu. Všem se to líbilo a všichni byli spokojeni. Budeme v tom pokračovat,” řekl Galia, který má na starost kromě talentované mládeže kraje i brankáře v mužské reprezentaci a gólmany všech kategorií v mistrovské Karviné, za kterou bude letos po letech zase chytat.

Splnil kemp vaše očekávání?

Nebyl to náš první kemp, bylo jich už víc, ale tento byl největší. Bylo to skvěle naplánováno na konec prázdnin. Byly vidět rozdíly mezi kategoriemi. Učíme brankáře od úplných základů, ti zkušenější ve starších žácích už svou kategorii zase přerostli, tak se jim taky věnujeme jinak.

Ukázali brankáři a brankářky, že v nich je potenciál?

Všem jsem to říkal už na konci kempu. Jsou tady tři super talenty mezi dívkami a pět super talentů mezi kluky. Chtěl jsem to zdůraznit, aby i ostatní věděli, že pro ně není nic ztracené. Někdo je dál, více tomu obětuje, ale bylo to jako popíchnutí pro ostatní, aby se nespoléhali na to, že je vše naučí trenéři. Musí na sobě makat sami.

Na čem je u mladých brankářů třeba nejvíc pracovat? V čem musí přidat?

Jde i o teorii, jak se v brance postavit, o základní kroky, odrážení z opačné nohy, což jich hodně neumělo. Někteří jsou samorosti, snaží se chytat míč, ale nemá to hlavu a patu. Co mě potěšilo, že jsem u nikoho neviděl, že by se nesnažil nebo neměl chuť se zlepšovat. Děti mají o házenou zájem, my jim však musíme pomoct a vysvětlit, že sport má i další stránky. Že není jen o výkonnosti, ale taky o kolektiv a o tom, aby vyrůstali ve sportovním prostředí.

Zejména v Karviné byli vždy talentovaní gólmani. Je vidět, že to tady má tradici?

Výchova brankářů v Karviné byla vždy na vysoké úrovni. Stejně jako v celém kraji, mezi muži i ženami. Pak se ale z té práce ustoupilo a je tady nějaká díra. Vidím však snahu to zvednout, zase se dobře pracuje. Budoucnost brankářů bude lepší a lepší. O talentovanou mládež v Moravskoslezském kraji se v rámci projektu Moravskoslezského krajského házenkářského centra starají taky Václav Franc, Jan Sobol, Jan Užek nebo Michal Brůna. Mezi trenéry tohoto centra patří rovněž Jaromír Petřek z Kopřivnice a Petra Vavříková ze Sokola Poruba. Jsem moc rád, že kraj pomáhá, je to zásluha krajského předsedy Pavla Bochnii i Rastislava Trtíka. Kraj talentovanou mládež podporuje, a navíc se snaží zabudovávat i mladší ročníky, což je důležité.

Vy toho máte coby trenér opravdu hodně, navíc taky budete chytat. Jak to zvládnete?

Pracovně to bude asi jeden z nejvytíženějších roků. Nejvíc to odnese rodina, ale takto jsem se rozhodl a jsem velmi rád, že u házené můžu být dál. Je to pro mě velká výzva. Rozloučit se chci na hřišti, ale hodně se soustředím na trenérskou dráhu, užívám si to.

Nedávno jste řekl, že do prvního kola extraligy ještě nezasáhnete. Platí to?

Mění se to z týdne na týden. Matěj Brychlec ale onemocněl, takže už stihnu sobotní zápas se Strakonicemi.