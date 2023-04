/FOTOGALERIE/ Český reprezentant Dominik Solák z Karviné rozebírá pro Deník dosavadní průběh sezony. Jak vidí vrcholnou část extraligy, letošní pouť pohárovou Evropou nebo výborně rozehranou kvalifikaci o mistrovství Evropy?

Házenkář Karviné Dominik Solák (s míčem). | Foto: Ivo Dudek

Začněme nedávno skončenou dlouhodobou částí extraligy. Jak jste spokojen se třetím místem?

No, třetí místo určitě optimální není. Není to pozice, po které bychom bažili, ale bohužel jsme si to zkomplikovali sami některými výpadky v průběhu sezony. Teď bojujejem v play-off. To je pro nás nejdůležitější část sezony a věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo.

Ono se často říká, že právě dlouhodobá část je jen jakousi „přípravou“ na vrchol sezony, tedy play-off. Teprve v něm se pozná, jak na tom který tým je a co během toho roku dělal. Jak to vidíte vy?

Přesně tak to vidím i já. V základní části jde prostě o nejlepší možnou výchozí pozici do play-off, které samotné má ale úplně jiný náboj. Ty zápasy jsou zcela jiné s jinou atmosférou a každý v něm začíná od nuly. Může se stát cokoliv.

Vaším největším rivalem je v poslední době Plzeň, která vás v probíhající sezoně již třikrát porazila. Jak vnímáte její sílu? Nebude letos nad vaše možnosti?

Je pravda, že s ní zatím nemáme zrovna pozitivní bilanci, ale jak už jsem řekl, v play-off se začíná od nuly a nikde není psáno, že se to právě v play-off nemůže otočit. Plzeň hraje teď v dobré formě, ale že by byla nad naše síly, to si v žádném případě nemyslím.

Zdálo se, že ve finále Českého poháru byste jí mohli oplatit porážky z extraligy. Proč to nevyšlo? Nebyli jste unaveni z náročného programu? Domácí soutěž, evropský pohár, reprezentace…

Proč to nevyšlo ani v poháru těžko říct, dělali jsme hloupé základní chyby, které si proti celku kvalit Plzně nemůžeme dovolit. Vymlouvat se na náročný program nechci, jsme profesionální sportovci a musíme se s tím holt umět popasovat.

Nedávno jste se v EHF Cupu také utkali s norským Sandefjordem. Jak na vás zapůsobil norský tým?

Ukázali nám, jak se hraje tempo házená. Je to kvalitní evropský mančaft, na jehož level bychom se rádi někdy dostali i my. Ale i tak se mi drží v hlavě myšlenka, že i přes ně šlo postoupit. Konkrétně mně ten dvojzápas vůbec nevyšel a beru zodpovědnost na sebe.

Jak přínosné je vlastně pro klub a mladé hráče fakt, že se můžete v Evropě potkávat se zahraniční konkurencí?

Zvlášť pro mladé hráče je to skvělá zpráva. Konfrontace s jakýmkoliv evropským týmem je super a zahrát si proti týmu ze Skandinávie byla obrovská škola i pro nás ostatní. Je výborné, že nám klub umožňuje poháry hrát.

Ve čtvrtfinále play-off na vás čekal Jičín, který jste vyřadili 3:0 na zápasy a v sobotu rozehraje v Lovosicích semifinále. Jak to vidíte?

Už delší dobu jsme si mysleli, že pokud postoupíme, narazíme na Lovosice. Letos podávají vyrovnané výkony mají dobrý herní systém. Možná jsou lehčím favoritem, protože mají případný rozhodující zapas doma, ale play-off je nevyzpytatelné. My chceme do finále a necháme na palubovce všechno abychom si ho znovu zahráli.

Po minulé sezoně odešel do Německa Vojtěch Patzel, vaše herní dvojče. Místo něj ale přišel jeho bratr Jonáš. Jak se vám s ním spolupracuje? Nahradil staršího bráchu? Vzal jste si ho jako lídr týmu „pod patronát“?

S Jonášem se mi hraje dobře. Je to mladý perspektivní hráč, který má dle mého před sebou velkou budoucnost. Zda nahradil Vojtu, to se nedá takhle popisovat, protože každý z nich je herně odlišný. Mají svůj styl, každý vyniká v něčem jiném. A co se týče jeho příchodu, nejde jen o mě. Samozřejmě jsem dal Vojtovi slovo, že kdyby něco, tak se o něj postarám (smích). Ale vážně, je dospělý a my máme skvělou partu, kde si navzájem pomáháme. Jonáš zapadl do kabiny skvěle.

Dotkněme se reprezentace, jejíž jste už nedílnou součástí. Kvalifikaci o postup na ME máte skvěle rozehranou a domácí utkání s Islandem bylo házenkářským bonbonkem, kdy se Češi vytáhli a porazili jednoho z nejlepších evropských výběrů. Jak jste si zápas užil a jaké si dáváte šance pro zbytek kvalifikace?

V Brně proti Islandu, který je házenkářským gigantem, to byla doslova pohádka. Všechno se sešlo a zapsali důležité dva body. Odveta na Islandu už tak růžová nebyla, soupeř ukázal svoji obrovskou sílu, ale i tak máme kvalifikaci výborně rozehranou a už to prostě musíme zvládnout.

V domácím utkání s Izraelem se bude s bohatou reprezentační kariérou loučit váš spoluhráč Martin Galia. S ním se denně potkáváte v klubu. Co byste řekl k němu a jeho kariéře?

Galoš je super člověk, nemůžu na něj říct špatné slovo. Hodně pomáhá všem klukům, protože má bohaté zkušenosti a za sebou neskutečnou kariéru. Je vzorem pro nás pro všechny. Všude, kde působil, si vydobyl velký respekt a zaslouží si obrovskou rozlučku. Před domácími fanoušky by to mělo být opravdu něco.