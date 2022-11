Čím to, že jste na první vítězství tak dlouho čekali? Jsou ostatní týmy o tolik napřed?

Ze začátku sezony jsme k zápasům nenastupovali nikdy v plné síle. Vždy nám chybělo několik důležitých hráčů základní sestavy. I já jsem chyběl v prvním důležitém zápase proti Karviné, jelikož jsem dal přednost závodům na Mistrovství republiky v atletice, na které jsem se kvalifikoval. Nechtěl jsem o tuto zkušenost přijít. Až od zápasu s Lovosicemi jsme začali nastupovat v plné síle, což šlo vidět i na hře, i když bodově jsme vyšli naprázdno. Některé týmy jsou napřed, díky hráčům, kteří hrají za dorostence už druhým rokem a jsou fyzicky vyspělejší. Náš tým má pouze dva hráče ročníku 2006, takzvané druhoročáky, ale je to zase výhoda pro příští sezonu.

Nad Frýdkem-Místkem jste vyhráli 36:35. Jaký to byl zápas? Co ho rozhodlo?

Zápas s Frýdkem-Místkem byl dramatický až do poslední sekundy. Nechtěli jsme body darovat zadarmo, ale to nechtěl ani Frýdek. Na obou stranách se dělaly chyby, ale bylo tam i hodně pěkných momentů. Zápas rozhodl začátek druhého poločasu, do kterého jsme se vrhli po hlavě. Po pár minutách jsme vedli o sedm branek a do konce hrací doby byl stav zápasu přikloněn na naši stranu, i přesto, že nás Frýdek dotahoval.

Vám zápas sedl na jedničku, dal jste deset gólů. Měl jste z utkání radost?

Náramnou. Zápas byl náročný a dal jsem do něj mnoho sil. Mně i spoluhráčům, i přes některé chyby, se povedl a dotáhli jsme ho do vítězného konce.

Loni jste hrál za starší žáky, teď jste v dorostu. Jak jste přechod zvládl?

Dorostenecká soutěž je naprosto jiná než ta v žácích. To, že je hra mezi dorostenci fyzicky náročnější, je jasné, ale hlavní rozdíl pociťuji v tom, že každé zaváhání je soupeřem okamžitě nekompromisně potrestáno. V hře se už nestačí spoléhat pouze na své schopnosti, ale musí se plnit před připravený herní systém naordinovaný trenéry. Přechod jsem ovšem nějak zvládl, i díky zkušenostem z minulé sezony, ve které jsem už za mladší dorostence hrál s vynikajícími hráči jako jsou Košťálci, Chobot a Prašivka, od kterých jsme se taky něco přiučil.

Taky už jste nakoukl do staršího dorostu. Je to velký skok?

Mezi mladším dorostem a starším dorostem je rozdíl, ve starším je hra ještě náročnější. Hráči jsou zde mnohem silnější a mají lepší rozhodovací schopnosti. Skok to rozhodně je.

Loni jste nastupoval i za krajský výběr Moravskoslezského kraje. Posunulo vás to hodně?

V krajském výběru Moravskoslezského kraje jsem se naučil mnoho nových, díky tréninkům, přípravným turnajům i Olympiádě dětí a mládeže. Zlepšilo mě to jako hráče a posunulo. Každá takováto podobná zkušenost mimo domovský oddíl je šancí rozšířit si obzor.