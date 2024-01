/FOTOGALERIE/ Start nového roku proti favoritům z předních příček tabulky házenkářkám Poruby nevyšel, v odvetných zápasech MOL Ligy padly v hale třetího Mostu (25:31) a naposledy v Chebu s druhým Kynžvartem 24:32. V tabulce jsou Ostravanky se čtyřmi body za dvě výhry na předposlední 11. příčce.

Házená Kynžvart – TJ Sokol Poruba 32:24 (16:12). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Byli jsme si velmi dobře vědomi toho, jakou silou disponuje domácí celek. To, co má nejvíce vypracované, je rychlý přechod do útoku, tam Kynžvart jasně dominuje,“ upozornil trenér Poruby Jaroslav Hudeček na sílu soupeřek, které našly své zázemí v Chebu.

„Připravovali jsme si na utkání různé herní varianty, ale je velmi deprimující, když dáte branku a hned vzápětí z rychlého útoku ji máte zpátky. Pevně ale věřím, že jsme v určitých fázích našeho soupeře potrápili a za to jsem rád,“ vrátil se kouč Poruby k průběhu duelu 14. kola MOL Ligy, v němž jeho tým dokázal stáhnout manko na rozdíl jedné branky.

„Hráčky bojovaly až do závěrečného hvizdu a i když vítězství domácích o osm branek vypadá hrozivě, nemáme se zač stydět. Průběh utkání nám opět ukázal, že na postavenou obranu můžeme hrát rovnocennou partii s každým, ale technické chyby a neproměněné šance dávají našim soupeřům možnosti k přechodům do rychlého útoku,“ konstatoval trenér Sokolek.

Fantastický zápas: Ostrava přejela Olomouc a je ve Final Four Českého poháru!

„Kynžvart má zdvojené posty, naopak my máme celek velmi omlazený, sbíráme zkušenosti a nemáme v týmu zkušenou hráčku, která by dokázala ty mladé ukočírovat. Nicméně svým hráčkám děkuji,“ připomenul Jaroslav Hudeček, že v této sezoně postrádá zkušené kvarteto Šmidáková, Prašivková, Salašová a Tížková Bártová, které ze zdravotních, pracovních i rodinných důvodů ukončilo kariéru.

Tým v létě doplnilo sedm mladých hráček, z nichž čtyři mohou ještě nastupovat v lize dorostenek. „Máme pořád na čem pracovat a pevně věřím, že postupem času naše hra bude výrazně kvalitnější,“ dodal kouč Ostravanek.

Další zápas čeká Porubu v neděli 28. ledna doma proti desátému Zlínu, na který v tabulce ztrácí dva body. A hned 31. ledna nastoupí k domácí dohrávce 13. kola s prvními Michalovci.

Podívejte se: Světové krásky opět zazáří na pláži pod vysokou pecí. Těšíte se?

MOL Liga házenkářek – 14. kolo:

Házená Kynžvart – TJ Sokol Poruba 32:24 (16:12)

Nejvíc branek: Kapusniaková 5, Dvořáková 4, Hejkalová 4 – Hiraldo 6, Dybalová 5, Ka. Rajová 5. Rozhodčí: Pražák a Šulc. Sedmimetrové hody: 1/0 – 7/6. Vyloučení: 3:0. Diváci: 150.