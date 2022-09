Svěřenkyně po odmakaném střetnutí oprávněně chválil. „Holky podaly dobrý výkon. Ukázaly, že mohou být rovnocenným partnerem i týmu z MOL ligy,“ těší kunovického kouče.

Český pohár žen v házené, 3. kolo - SHK KUNOVICE – TJ SOKOL PORUBA 21:25 (14:11)

Nejvíce branek: Fleková 7, Vašíčková 6/1, Kutálková 4 – Farářová 6/3, Šmidáková 6, Salašová 4. Rozhodčí: Klossová, Šimková. Vyloučení: 6:3. Červená karta: 46. Fleková (Kunovice). Sedmimetrové hody: 3/1 – 3/3. Diváci: 75.

Celek z Ostravy se bez své klíčové hráčky Konečné pořádně zapotil. „Jsem rád, že jsme postoupili, ale nadřeli jsme se neskutečným způsobem,“ uvedl hostující trenér Jaroslav Hudeček.

Týmu z Ostravy k očekávané výhře pomohlo i přísné vyloučení domácí spojky Lucie Flekové ve 45. minutě za nerozhodného stavu 17:17. Nejlepší kunovická střelkyně po třetím dvouminutovém faulu obdržela červenou kartu, což se realizačnímu týmu ani fanouškům nelíbilo.

„Nemohu a ani nechci hodnotit výkony rozhodčích. Za mě jsme měli udělat trošku méně chyb. Nemůžeme spoléhat pouze na jednu hráčku,“ prohlásil Wowra.

Za protesty a kritiku rozhodčích mladých brněnských rozhodčích obdržela její maminka, asistentka trenéra Lenka Fleková modrou kartu, takže ji čeká disciplinární řízení, finanční trest.

Kunovice bez své klíčové hráčky závěr nezvládly, soupeři z nejvyšší soutěži podlehly o čtyři branky.

„Chtěl bych opravdu vyseknout poklonu domácímu družstvu, protože mě svojí hrou mile překvapilo. Kunovice hrály rychlou, dynamickou a agresivní házenou s výbornou střelbou z dálky. Opravdu jsme se prvním poločase protrápili,“ přiznal Hudeček.

Video: Házenkářka Kunovic Sabina Kutálková o zápase

Zdroj: Libor Kopl

„Až potom, co jsme si v šatně řekli, co bude na domácí platit, jsme se dostali do zápasu a výsledek otočili. To bylo ale až v patnáct minutě druhé půle,“ ví Hudeček.

Do té doby favorit neustále dotahoval náskok protivníka. Hostům v první půli nešla střelba, vázla jim i kombinace, kdežto soupeř důsledně bránil, mířil přesně. Za pevnou obranu skvěle chytala gólmanka Žáková. „První poločas se mi nelíbil,“ přiznal Hudeček.

„Z naší strany byl vlažný. Domácí děvčata nás jednoznačně předčila v nasazení, agresivitě. Na jejich straně byl drajv, obrovská chuť nás porazit,“ vypozoroval známý kouč.

Poruba, která na Slovácko dorazila bez reprezentantky Konečné, nijak nezářila. Zkušená pivotka týmu z Ostravy citelně scházela. „Má novou práci, nechceme aby se někde omlouvala. S Dunajskou Stredou hrála jenom patnáct minut a jsem přesvědčený o tom, že kdyby hrála celý zápas, tak bychom vyhráli,“ míní Hudeček. „Patří totiž k top hráčkám. Drží obranu a když v útoku dostane balon, tak je neudržitelná,“ chválí oporu.

Poruba těžkou pohárovou šichtu zvládla nakonec i bez ní, házenkářky Kunovic si ale vyslechly zasloužený potlesk i chválu od soupeře. Na postup to ale nestačí.