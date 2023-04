Starší dorostenci z Polanky porazili 35:21 druhé Nové Veselí, na které ze třetího místa ztrácí pouhý bod. Na první Zubří chybí Polance body dva.

Talentovaný házenkář Václav Košťálek | Foto: HCB Karviná

Další parádní zápas odehrál osmnáctiletý Václav Košťálek, který si do statistik připsal devět branek.

Porazili jste Nové Veselí, na to teď ztrácíte jen bod. Jak moc těžké a důležité utkání to bylo?

Utkání to bylo těžké po všech stránkách, ale všechny nás překvapilo, že mělo docela snadný průběh. Každý zápas je jiný, jednou vám může vyjít vše a jindy zase nic. Bylo to pro nás důležité utkání, protože díky výhře jsme se udrželi v bojích o medaile.

Vyhráli jste vysokým rozdílem. Jaké utkání jste čekali?

Čekali jsme boj až do poslední vteřiny, ale od začátku zápasu jsme diktovali tempo hry a dařilo se nám postupně náskok zvyšovat.

V čem jste soupeře přehráli?

Celý zápas jsme se snažili hrát disciplinovaně. Dařilo se nám vše, ať už v útoku nebo v obraně. Byl to jeden z našich nejpovedenějších zápasů.

V prvním utkání vyhrálo Nové Veselí. V čem byl tento zápas jiný?

Určitě nám pomohlo, že jsme hráli v domácím prostředí, kde nás skvěle podpořili fanoušci. A taky to, že jsme byli všichni stoprocentně fit.

Na první místo ztrácíte jen dva body. Věříte si na titul?

Jdeme zápas od zápasu. První místo nemáme v našich rukou.

Dvakrát jste porazili první Zubří, lepší bilanci máte i s Novým Veselím. Může to být nakonec velká výhoda?

Výhoda to určitě je. Máme před sebou ještě čtyři těžká utkání. Pokusíme se je všechny vyhrát a uvidíme, na co to bude stačit.

Co bude v závěru sezony rozhodovat?

Musíme zůstat nohama na zemi a jít do každého zápasu naplno, jako jeden tým.

Loni jste získali titul s Ostravou. Čekali jste, že budete hrát nahoře i v Polance?

Už loni měly na titulu velký podíl tréninky s trenérem Trtíkem. Na začátku sezony jsme si řekli, že chceme navázat na minulý ročník. Trénovat pod ním je náročné, ale připravuje nás blíž mužské házené.

Vám se poslední zápas vyvedl. Jak jste se svými letošními výkony spokojený?

Snažím se podávat stabilní výkony a v každém zápase co nejvíc pomáhat týmu. Nikdy to není o jednom hráči. Se svými výkony v letošní sezoně jsem v rámci možností spokojený. Vím ale, že jsem spoustu věcí mohl udělat mnohém lépe, musím na sobě neustále pracovat.

Co vás ještě v letošní sezoně čeká? Co reprezentace?

V lize máme ještě čtyři utkání. Co se týká reprezentace, zabojuju o nominaci na následující přípravné kempy a na mistrovství světa v Chorvatsku, které bude v létě. Ale to je ještě dlouhá cesta.