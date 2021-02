Ridera nad Středočechy uspěla i počtvrté v sezoně, vyhrála šestý z posledních sedmi zápasů, díky čemuž dál živí naději na osmou příčku.

Obě mužstva měla snahu od úvodních minut strhnout skóre na svou stranu, měly šance, ovšem víc než jejich využití počítala v zápalu boje vyloučení a následné nezužitkované přesilové hry.

První větší možnost měl až v 9. minutě domácí Kovář, jehož střela skončila na tyči. Ani hosté se však nenechali v ofenzivě zahanbit, nebezpečně pálil třeba Najman.

Druhou třetinu začaly lépe Vítkovice a svou aktivitu vyjádřily naplno ve 28. minutě, kdy v přesilové hře po sérii nebezpečných střel a zmatcích před Růžičkou skóroval Krenželok. Krátce za polovinou základní hrací doby mohl vyrovnat Šťastný, ale v dobré pozici minul.

Vítkovice soupeři příliš nedovolovaly, nicméně sedm minut před druhou pauzou přišla chyba v rozehrávce, podobně jako v neděli proti Karlovým Varům při vlastní početní výhodě, po níž se na Svobodu hnal osamocený Cienciala a kličkou mezi nohy ho překonal.

Vyrovnaný stav ale vydržel jen pár minut, než se po akci spoluhráčů a rychlém brejku prosadil vítkovický zadák Pyrochta.

Závěrečná dvacetiminutovka začala přestřelkou. Nejprve se jen okamžik po konci přesilové hry prosadil z dorážky hostující Bičevskis, jenže na časomíře uplynulo jen 27 vteřin a obranou Boleslavi si cestu až k další vedoucí brance proklestil Svačina, který tím oslavil svůj jubilejní 700. zápas v extralize.

Ve velké možnosti na brankovišti pak byl čtvrtý útok Frichrich, Stach, Schleiss, ale ačkoli se puk potácel jen centimetry od čáry, do sítě ho protlačil před hradbu hostujících těl nedokázali. Stejní hráči zatopili Růžičkovi i o chvíli později, ale znovu bez úspěchu.

Domácí to ale mrzet nemuselo, protože těsné vedení a tři body nakonec uhájili.

Ohlasy trenérů:

Radek Philipp (trenér Vítkovic): „Jsme moc šťastní, že jsme vyhráli, protože to byl těžký zápas s výborným soupeřem. Do kabiny patří velká pochvala za to, jak jsme to zvládli. Na střídačce nám samozřejmě Miloš Holaň chybí, ale doufám, že jsme mu udělali radost vítězstvím. Byli jsme s ním v telefonickém kontaktu vždy mezi třetinami, kdy nám řekl své postřehy, které jsme pak předali hráčům v kabině.“

Pavel Patera (asistent trenéra Mladé Boleslavi): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme dobrý pohyb. Řekl bych, že první třetina byla hra vyrovnaná. Problém byl v tom, že vždy poté, co jsme srovnali skóre, jsme si vzápětí nechali dát hloupé góly. A ty vždycky srazí tým psychicky dolů. Hráčům rozhodně nemůžeme vyčíst, že by se nesnažili. Vyhrál ten chytřejší.“

Vítkovice Ridera – BK Mladá Boleslav 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 28. L. Krenželok (J. Hruška, Svačina), 36. Pyrochta (J. Hruška), 42. Svačina (Koch) – 33. Cienciala, 42. Bičevskis (Claireaux). Rozhodčí: Horák, Mrkva – Lederer, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Svačina, Mikyska, Irgl – Mallet, Flick, Dej – Fridrich, Stach, Schleiss. Trenéři: Philipp a Šimíček.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Dlapa, Pláněk, D. Moravec, Šidlík, Allen, Fillman – Bernad, Bičevskis, J. Stránský – Kousal, Najman, D. Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jaaskelainen – Flynn, G. Szturc, Kotala – V. Polák II. Trenéři: Rulík a Patera.