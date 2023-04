/FOTOGALERIE/ Před pár dny jim už nikdo nevěřil, málokdo by si na ně ještě vsadil, ale hokejisté Vítkovic ukazují, že i zdánlivě nemožné se může stát realitou. Svěřenci kouče Miloše Holaně sice prohrávali v semifinálové sérii s Hradcem Králové už 0:3 na zápasy, ale třemi výhrami v řadě se vrátili do boje o finále extraligového play off. Ve čtvrtek uspěli na východě Čech v nejdelším utkání extraligové historie, výhru 2:1 trefil ve čtvrtém prodloužení a 139. minutě povedeným blafákem v oslabení kapitán Dominik Lakatoš. Série se tak za stavu 3:3 vrací k poslednímu sobotnímu duelu do Ostravy.

Kulisa pátého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (11. dubna 2023). | Video: David Hekele

Utkání v době svého trvání překonalo deset let starý tuzemský rekord pátého střetnutí předkola mezi Českými Budějovicemi a právě Vítkovicemi, které ve 114. minutě rozhodl ostravský Peter Húževka.

Ve čtvrtek otevřel skóre v první třetině hostující Krieger, vyrovnání se Mountfield dočkal až v závěrečné části z hole McCormacka. Jinak byli brankáři Matěj Machovský a Aleš Stezka nepřekonatelní. Platí to zejména o druhém jmenovaném, který pochytal 77 střel. Po zápase se jen smál. „Já nevím, kde začít. Jsem rád, že jsme to urvali,“ hlesl.

„Na jedné straně to byla zajímavá zkušenost, zároveň už bylo vidět na obou týmech, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jo, jsem šťastný, že jsme to urvali a ukázali naše srdíčko. Byli jsme trpěliví a hráli jako jeden muž,“ vyznal se Stezka.

Fakt, že tým udeřil v početní nevýhodě, tolik nevnímal. „Soustředil jsem se, když jeli na nás. Pokud byla hra mimo naše pásmo, tak jsem se si snažil čistit hlavu, trochu vypnout, aby člověk měl co nejvíce sil v důležitém momentě a puk chytil,“ prozradil Aleš Stezka.

Překonán byl pouze tečovanou střelou. „Já myslím, že celé utkání bylo o dobývání branky Vítkovic, hledání cesty, jak dát Stezkovi gól,“ poznamenal domácí trenér Tomáš Martinec. „Tlačili jsme, dlouho se nedařilo, až ve třetí třetině. I v dalším průběhu jsme byli aktivní, měli spoustu šancí, ale nebyli jsme schopni skórovat a rozhodnout,“ mrzelo Martince.

PŘESTÁVKY? COLA A ENERGEŤÁKY

Kouč Vítkovic Miloš Holaň přiznal, že šlo o vyčerpávající utkání. „Obě mužstva zaslouží kredit, že vydržela takovou dobu hrát nadoraz. Bylo to tak dlouhé, že si ani nepamatuji, co bylo na začátku,“ přiznal. „Obrovské kvantum práce předvedli hráči v oslabení, a paradoxně v něm jsme ujeli a rozhodli. Jsme šťastní,“ doplnil Holaň.

Připustil, že v prodloužení už to nebylo ani o taktice, jako spíše o morálce. „Šlo o to hráče povzbudit, aby v hlavách byli fresh, protože pokynů slyšeli během série dost,“ měl jasno Holaň. „Já souhlasím. V takové zápase je víra v sama sebe důležitá. Že máte více sil, a dotáhnete to do vítězství,“ přikývl Tomáš Martinec.

Mužstvo ze začátku historickou délku utkání neřešilo. „Ani nevím, po kolikátým prodloužení to bylo, ale když to tady zahlásili, tak jsme se o tom bavili, že jsme jeden rekord překonali. A teď si půjdeme za tím, abychom zdolali i druhý a otočili to,“ narážel Stezka na to, že Vítkovice v případě sobotního úspěchu budou prvními, kdo otočí v českém play off stav 0:3 na zápasy.

I on pochopitelně musel řešit doplnění jídla a pití o přestávkách. „No ty kráso, to mi povídejte. Já jsem toho vypil i snědl… Ale to všichni, to je jasné,“ usmíval se Stezka. „Potom už padla i spousta coly a energeťáků, protože to byla prostě potřeba. Teď to jen zapít vodou, protože jsme toho hodně vypotili, a připravit se na sobotu,“ pokračoval s tím, že tým se udržoval v náladě.

„Chtěli jsme být pozitivně naladění, každý jsme se podpořili, a i když tam srandičky byly, tak v rámci možností, abychom se koncentrovali na zápas,“ podotkl Aleš Stezka.

Vítkovice přitom byly blízko vítězství ve 105. minutě, kdy ale nebyl kvůli hře vysokou holí uznán gól Robetse Bukartse. „Člověk se musel rychle vrátit do zápasu a věřili jsme, že to urveme znovu. Šli jsme za tím, klobouček před všemi, kdo tu byli,“ uznal Stezka.

Východočeši nyní budou spřádat plány, jak na ostravského fantoma vyzrát v rozhodující bitvě. „Chytal výborně, stejně jako Machy (Machovský). V celé sérii rozhodují maličkosti a většinou jeden gól. Nebude to složité. Musíme si odpočinout, vyčistit hlavu a Vítkovice se v tuto chvíli stávají favoritem série. My se je pokusíme zaskočit a vyhrát,“ uzavřel Tomáš Martinec.