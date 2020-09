Tvrdý a důrazný obránce s více než osmi sty starty v NHL už do zámoří po koronavirové pauze neodjel, zůstal kvůli rodině doma a nyní věří, že bude v Ostravě součástí budoucího úspěchu. „Myslím, že mužstvo je dobře složené,“ řekl čtyřiatřicetiletý odchovanec Poruby novinářům na předsezonní tiskové konferenci, na níž dorazil ve viditelně dobrém rozpoložení.

Můžete rozvést, co tím myslíte?

Jsou tu starší hráči, kteří mají nějaké zkušenosti, ale i mladší, draví. Ti chtějí zkušenosti získávat a učit se. V trénincích a v přípravných zápasech podávají velmi kvalitní výkony, i když to není vidět na výsledcích. Přípravné zápasy jsou ale k tomu, aby se zkoušely různé věci, obranné dvojice, útoky a systémy. Myslím si, že to trenéři dělali velmi dobře. Každé utkání jim něco ukázalo.

Prohra 2:5 v Havířově ale není ideální pozvánka na extraligu.

Samozřejmě není, ale když se to vezme z mého hlediska jako sportovce a člena tohoto týmu, tak tyhle zápasy klubu, který je tím papírově lepším a má vyhrát, nikdy nic nedají. Z pohledu výsledku. Dá vám ale strašně moc, když se před zápasem řekne systém a na ledě pak vidíte, jestli to ti kluci můžou hrát, jestli to umí, kdo jak to hraje. Rozhodně to ale není o výsledku. Tak to má člověk proti soupeřům z nižší soutěže v hlavě nastavené. Navíc když se vyhraje, fanoušek řekne, že se to čekalo. Když se vyhraje, ale nehraje se dobře, je fanoušek naštvaný, že tým vyhrál se štěstím. A když se prohraje, tak to se nikdy nemělo stát. Když se to tak vezme, u lidí nikdy nemůžete v tomto případě vyhrát.

Očekávání jsou ale velká…

Trenéři však mohou vidět hráči v rolích, do nichž by je proti srovnatelnému soupeři nedali. Navíc můžete zkoušet i jiný systém. A musím zmínit, že když jsem byl v NHL, nepamatuju si, že bychom porazili farmu. To se snad nikdy nestalo.

V čem by měla být síla Vítkovic?

Je to o dravosti a o chtíči. Aby bylo vidět, že hráči opravdu chtějí a chtějí bojovat za mužstvo, za region, za Ostravu a hrát nejlepší hokej. Ta síla je i v tom, že tým je dobře poskládaný. Je tam rychlost, zkušenost, draví mladíci.

Jak se vám líbí nové motto „Znovu za Vítkovice“?

Je to tíha na hrudi. Když jsem se rozhodoval, zda přijít, jedna z myšlenek, kterou jsem měl v hlavě, byla, že hráč, který je odsud z Ostravy, má zodpovědnost nejen vůči klubu, ale i vůči fanouškům. I tohle je něco, co jsem si chtěl vyzkoušet a klubu vrátit. Nepřišel jsem tady jen dohrát kariéru. A tak to vidí i další kluci, kteří jsou po letech zpátky. Chceme makat za tým a udělat nějaký výsledek.

Celou společnost zasáhl koronavirus, z hokejových klubů aktuálně Plzeň či České Budějovice. Jak tu situaci vnímáte?

Asi bych lhal, kdybych řekl, že kluci nejsou nervozní, že sami nevědí, jak to bude. Nějakou dobu jsou bez toho hokeje, takže jim chybí, přejí si, aby se vše rozjelo. Ale jestli se tak stane, to neví ani ti, kteří jsou nad námi.

Stále se vedou debaty, zda začít v termínu, nebo počkat. Co o tom soudíte jako hráč vy?

Za mě není na co čekat. Termín je daný, děláme vše, abychom v něm začali, tam to směřujeme. Koronavirus bude s námi napořád, jen se s ním musíme nějakým způsobem žít. Není nač čekat.

Řekl jste, že spoluhráči jsou nervózní. Co vy? Přece jen nikdo neví, kdy se najednou ocitne v karanténě.

Že můžeme skončit v karanténě, z toho nervózní jsem. Z toho, jestli začneme, ne. Spíš si jako většina kluků přeju, aby se konečně začalo a člověk se dostal do nějakého režimu. I když se může změnit a nakonec vše může vypadat úplně jinak.

Koronavirus a nejistota návštěv hokejových zápasů zřejmě ovlivnil i zájem fanoušků. Co říkáte na to, že Vítkovice dosud prodaly o padesát procent méně permanentních vstupenek než v minulých letech?

Přiznám se, trošku mě to překvapilo. Ale bohužel, takhle to je. Ostravský fanda to asi takto cítí. Koronavirus se nedotkl jen klubů, ale i fanoušků a lidí. Třeba taky ještě jenom vyčkávají a až budou vědět víc, tak si permanentku koupí.

Ve Vítkovicích může být aktuálně v ochozech až čtyři a půl tisíce lidí. Je však otázkou, zda se i tato kvóta naplní…

Nevím, jaká byla průměrná návštěvnost v předešlých letech, možná to kolem těch čtyři a půl tisíců bylo. Možná méně. Asi se to nenaplní nikdy, ale padesát procent je strašně málo. Doufám, že se to zvedne. A fanoušek si najde cestu a přijde. Teď je ještě sluníčko venku, lidi asi ještě nemyslí na hokej. Ale až přijde na Ostravsku první smog, tak se fanoušek zvedne a radši se na hokej podívat půjde. (usmívá se)

Jaký cíl si s Vítkovicemi dáváte?

Dohrát sezonu. To je asi největší ambice. Týmově chceme udělat co nejlepší výsledek. A nejen výsledek. Hrát pro tým. Když jsem podepisoval, říkal jsem, že chci, aby to mělo stoupající tendenci. Na to se zaměřím, ať tam není žádné kolísání nahoru dolů. Ať se nastaví laťka a jdeme nahoru. Nejen v zápase, ale chci to vidět i na trénincích a mimo led.