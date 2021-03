Sobotní bitvu ukončil v 73. minutě Zaťovič, nedělní pak o pár minut dříve rána Rhetta Hollanda. Zajímavostí je, že v obou situacích příliš nepomohli brankáři Danielu Dolejšovi jeho spoluhráči. V prvním případě tečoval puk Filip Pyrochta, ve druhém pak Marek Kalus.

Zatímco první tři zápasy série mnoho šancí nenabídly, čtvrtý duel začal rychle a zostra. Na domácí straně se hnal na Dolejše hned v úvodu Valský, velkou možnost měl později i Rákos. Vítkovice pak odpovídaly rychlým protiútokem Schleisse a zakončující Svačiny, toho ale vychytal Vejmelka.

To už neplatilo o situaci z 11. minuty, kdy hosté vyhodili puk, za kterým se spěchal Flick, jeho zakončení sice zneškodnil Vejmelka, ale Kanaďan dokázal ještě přihrát Kalusovi a ten překonal brněnského brankáře.

Kometa se snažila odpovědět, dostala možnost přesilové hry, ale v první části bez úspěchu. Snaha se domácím nedala upřít ani v prostřední dvacetiminutovce, herně i co se týká šancí na tom byly ale lépe Vítkovice.

Ve 34. minutě ovšem znovu zahrozil útok Rákose, Valský dokonce trefil tyč, což Brno nastartovalo a výsledkem toho byl o chvíli později gól Holíka, který ovšem nebyl po trenérské výzvě a přezkumu u videa uznán. Závěr druhé třetiny pak patřil Vítkovicím, Vejmelka ale šancím Holaňova výběru odolal.

V závěrečné třetině se zápas znovu Kometa hnala za vyrovnáním, Vítkovice však vesměs bez problémů odvracely nápor domácích. To platilo do 52. minuty, kdy v přesilové hře Klepiš gólově tečoval střelu Krále. Ridera si sice znovu vzala trenérskou výzvu, ale tentokrát byla branka uznána.

V závěru základní hrací doby měly oba týmy náznaky šancí, ale vyhnout se třetímu prodloužení v sérii nedokázaly. Nastavení začaly lépe Vítkovice, šance měl Lakatoš. Na druhé straně měl velkou možnost Rákos. V ještě větší byl o chvíli později hostující Kalus, ale tomu radost zkazil skvělý Vejmelka.

Rozhodnutí přinesla 67. minuta, kdy střelu Hollanda tečoval mezi Dolejšovy betony Kalus a poslal sérii zpět do Ostravy.

Ohlasy trenérů:

Jiří Horáček (Kometa Brno): "Jsme všichni rádi, že do puntíku plníme to, co jsme si řekli v Ostravě po druhém zápase. Chceme hrát neustále tak, jak ve třetí části druhého zápasu a to se nám daří. Tým šlape, dře, bojuje a jde do zápasu s jasným cílem, že chce vyhrát. Jsme hrozně rádi, že je série vyrovnaná a uděláme vše, abychom postoupili."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Je to škoda, protože si myslím, že jsme hráli velice dobře. Bylo to celkově vyrovnané utkání, stejně jako je vyrovnaná celá série. Rozhodují maličkosti, je to o detailech, Kometa vyrovnala, v prodloužení vyhrála buly a rozhodla. Vyhráli jsme dvakrát doma, výhoda je na naší straně a nevidím důvod, proč bychom nevyhráli znovu."

Kometa Brno – Vítkovice Ridera 2:1 PP (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Zaťovič (Král, Mueller), 67. Holland (Bondra, Bartejs) – 10. Kalus (Flick). Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Ondráče, Špůr. Vyloučení: 4:4, navíc Kalus (Vítkovice) 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:2.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič, Holík, Mueller – Valský, Rákos, Vincour – Plášek, Klepiš, V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný, Zachrla a Kováčik.

Vítkovice: Dolejš – Pyrochta, R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Svačina, Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.