ODCHODY OSOBNOSTÍ

Filip Kaloč a Ladislav Almási na střídačce. Bylo jasné, že je to dlouhodobě neudržitelný stav. První bývalý kapitán reprezentace do 21 let, druhý člen slovenského národního týmu. Kaloč nakonec v zimě zamířil hostovat do německého druholigového Kaiserslauternu, kde se stal pevným článkem sestavy, Almási má pak namířeno do Chorvatska. V průběhu soustředění se odpojil od týmu. „Jsou to podobné případy,“ uvedl pro Deník v obsáhlém rozhovoru sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško.