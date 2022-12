Nejlepší v historii! Též psychologie, líčí kouč Vítkovic. Z čeho je v očekávání?

Neuznaný gól Plzně kvůli kopnutí, naopak trefa Jana Schleisse v čase 39:59 už měnila skóre. „I sám Kryštof Hrabík říkal, že to kopl. Celkově jsme si s tím hlavu nelámali. Když to video je, tak buď je to gól, nebo ne. Neřešili jsme to,“ prozradil Pour.

Vítkovický Petr Fridrich pak pozdě dopravil puk do sítě v závěru prodloužení, v němž hostům nevyšel risk s power-play. „Věděl jsem, že je tam pár sekund, snažil jsem se to rychle vystřelit. Bohužel video rozhodlo v náš neprospěch,“ mrzelo Fridricha.

Před nájezdy pak nefungovala rolba. Když po několika minutách vyjela, spustila režie jako hudbu znělku z populárního seriálu Pat a Mat, což sklidilo v hale aplaus. Zvlášť, když rolba hned zajela zpět do útrob stadionu. „Bylo to delší, ale já to neřešil, soustředil jsem se na sebe, abych dal gól. A nedal jsem,“ usmál se Pour.

Západočeši netoužili po tom, aby se rolba vrátila. „Bylo to tam hodně sněhu, shrabalo se to, přijel hlavní sudí a nabídl, aby se udělala úprava. My s tím souhlasili, ale rolba hned zajela a bylo to stejné. Že by ji za minutu opravili, to těžko, takže nakonec to zůstalo v původním stavu,“ vysvětlil trenér Petr Kořínek.

„My se soustředili na to, až to začne, protože rolbu neovlivníme. V hlavách jsme byli nastavení, že počkáme a pak půjdeme na to. Podmínky byly pro oba stejné,“ uvedl kouč Vítkovic Miloš Holaň.

Na minimální úpravy ledu doplatili hosté, Schleissovi a Hrabíkovi puk odskočil a ovlivnil zakončení. „To se stane. Bohužel s tím už nic neuděláme,“ prohodil Jakub Pour. „Možná tam bylo víc sněhu, ale nechceme se na to vymlouvat, pro oba to bylo stejné,“ doplnil Kořínek. „Není to úplně příjemné, ale uklidňovali jsme se tím, že vychladne jejich gólman, bude studený a my dáme góly,“ přiblížil uvažování Vítkovic Petr Fridrich.

„Vypadá to blbě, ale vymyšlené to nebylo. Kluci z Plzně asi nejsou rádi, protože sníh je asi psychicky rozhodil, ale my s tím nic nenaděláme, tak bereme dva body,“ dodal mladík.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Těžký a vyrovnaný zápas. Začali jsme dobře, vynutili jsme si dvě přesilovky, myslím si, že jsme měli jednu využít. Trošku jsme měli obavy, jak s námi zamává gól v závěru druhé třetiny. Ale podařilo se nám to pak dotáhnout a v závěru jsme mohli rozhodnout. Bukarts s Muellerem měli stoprocentní šanci. Prodloužení bylo vyrovnané, byli jsme kousek od toho, abychom potrestali soupeřovu hru čtyři na tři. V nájezdech jsme byli šťastnější."

Petr Kořínek (Plzeň): "První třetina byla ovlivněno dvěma oslabeními, dostali jsme se v nich pod tlak. Neměli jsme tlak do brány ani střely, první třetina nebyla dobrá. Ve druhé se to ale zlepšilo. Povedlo se nám dvakrát jít do vedení, bohužel za stavu 2:1 jsme udělali hrubou chybu, kterou soupeř potrestal. Získali jsme bod venku, to je před přestávkou pozitivní fakt."