Měl podle něj vzestupnou tendenci. „Až je škoda, že je teď přestávka. Ale musím kluky pochválit. Od začátku zápasu až do šedesáté minuty jsme se drželi herního plánu,“ hodnotil kouč a vypíchl, že mužstvo v součtu posledních dvou střetnutí vstřelilo sedm branek, zatímco žádnou neinkasovalo.

„Výborná defenzivní práce podpořená gólmanem. I produktivita mě těší. Trocha klidu před pauzou,“ liboval si Holaň a vnímal, že play-off se triumfem nad Berany přiblížilo.

Nyní Vítkovice dělí od třinácté příčky sedmnáct bodů. „Částečně ano, ale budeme se bít do posledního zápasu. Pořád je ve hře spousta bodů, takže se budeme rvát o lepší a lepší pozici,“ uvedl trenér Ridery.

Co ho mrzelo, byly nevyužité přesilové hry a zranění útočníka Davida Stacha. „Má natažený vaz v kotníku, došlo tam k přilehnutí nohy. Co mám od doktora informaci, minimálně týden mimo hru,“ popsal. „Přesilovky jsme hráli možná moc staticky, jednu situaci jsme přehráli úplně až do prázdné brány. Chyběla mi tam jiskra, rychlejší přihrávka i rychlejší rozhodnutí,“ uzavřel Miloš Holaň.