Emoce obou dvou rivalů, kteří ve třicátých letech minulého století tuzemskou nejvyšší soutěž zakládali a otvírali, aby po rozpadu Československa ji v roce 1993 uzavřeli, byly znát od prvních chvil. Na ledě to místy pořádně doutnalo, zejména Vítkovicím, které nastoupily v retro dresech jako vzpomínka na právě třicet let starý boj o titul, se nelíbily některé zákroky sparťanů, jež sudí benevolentně pouštěli.

Co však nepustili, byl právě "box" Lakatoše, který podrážděně reagoval na střelu Vitoucha po odpískání. Místo hřišníka se ale pustil do Němečka, který mu zrovna přišel do cesty a rvát se nechtěl. Vyčíst jeho jednání jel na trestnou lavici, kde Lakatoš původně usedl, svému soupeři důležitý obránce Pražanů Michal Kempný.

„Samozřejmě, že šlo o klíčový okamžik. Ať se na mně nikdo nezlobí, ale v hokeji funguje fair play, nebo pravidla, ale aby předvedl tohle, tak to se nedělá. Ať si sáhne do svého svědomí,“ hodnotil český reprezentant.

„Sami jste to viděli. Stál mezi nimi rozhodčí, a nevím… Kdyby dal jednu ránu, čert to vem, ale těch ran bylo minimálně deset. Hráč může být frustrovaný, tohle se však nemůže stát,“ kroutil hlavou Michal Kempný s tím, že Němeček nejevil zájem o bitku. „Právě proto to říkám. Určitě jeho záměrem nebylo se prát, ale opozice to viděla jinak,“ doplnil Kempný.

Následovala pětiminutová početní výhoda hostů, kterou proměnil právě Horák. „Byla tam střela po pískání, to se nedělá, a pak se to rozjelo. Laky je temperamentní hráč, v šatně se omluvil, ale byla to zbytečná chyba, která nás stála zápas,“ prohlásil domácí útočník Richard Jarůšek, který nastoupil v útoku právě s Lakatošem a Švédem Tobiasem Lindbergem.

Hned při premiéře se v Ostravě uvedl deseti tisícům fanoušků gólem. „Ale k čemu to bylo? Spíše bych bral výhru,“ dodal Jarůšek, jenž v nedávné minulosti hrál právě ve Spartě, když věděl, že tým ztratil vedení 2:1 a 3:2.

Zklamání bylo znát i z domácího kouče Miloše Holaně. Náskok jeho týmu na třetí Spartu se smrskl na pouhé dva body, Pražané navíc mají zápas k dobru. „Nádherná atmosféra i zápas, speciální večer pro spoustu lidé tady v Ostravě. Hráli jsme dobře, i když jsme nebyli ve vedení, kluci to otočili, šli si pro to, ale zkratové jednání Lakatoše nás stálo body. Jinak nemám týmu co vyčíst, protože tam položil srdce,“ měl jasno Holaň, který nechtěl jednání svého svěřence komentovat. „Něco jsme si k tomu řekli, ale to bych nechal v kabině,“ nastínil.

Úvodní ceremoniál a slávu spojenou s vítkovickým týmem z roku 1993 a jménem Vladimíra Vůjtka, to vše si aktéři pochvalovali. „Je krásné, když se vzpomíná na tým, nebo pana Vůjtka. Zažil jsem ho v nároďáku, skvělý člověk, takže jsem za to rád, užili jsme si to, jen škoda závěru,“ zopakoval Jarůšek.

Podobně mluvil i Kempný. „Bylo to hezky udělané. Měl jsem tu čest pod panem Vůjtkem hrát v národním týmu, takže ho znám a užil jsem si to. V prvních deseti minutách bylo těžší se do zápasu dostat, ale pro obě strany to bylo stejné. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ zakončil Michal Kempný.

Vítkovice Ridera – Sparta Praha 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. Mueller (Bukarts, Krieger), 31. Krieger (Mueller, Raskob), 36. Jarůšek (Grman, Lindberg) – 6. Kaše (Konečný, G. Thorell), 33. Buchtele (Horák, Mikliš), 48. Kempný (Sobotka), 51. Horák (Tomášek). Rozhodčí: Šindel, Stano – Komárek, Svoboda. Vyloučení: 3:4, navíc Lakatoš (Vítkovice) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 9693.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Raskob, Koch, Grman, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller – Jarůšek, Lindberg, Lakatoš – Kotala, Dej, Kalus – L. Krenželok, Chlán, Fridrich. Trenéři: Holaň a Philipp.

Sparta: J. Kovář – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek – Tomášek, Horák, P. Kousal – Buchtele, D. Vitouch, Vauhkonen – Řepík, Sobotka, M. Forman – Kaše, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava, Walsson a Hlinka.