„Ale i kluci přede mnou podali fantastický výkon. Blokovali plno střel, chci jim poděkovat, odehráli to přede mnou parádně,“ vracel spoluhráčům superlativy gólman finského Ilves.

Byl jste před zápasem nervózní?

Ne, vůbec. Byl jsem úplně v klidu. Dlouho jsem se těšil. Díval jsem se, když tady hráli para hokejisté. Atmosféra byla parádní, chtěl bych touto cestou fanouškům poděkovat. Byli parádní, byl to motor, který nás hnal dopředu.

Hlavně v první třetině jste měl mnoho práce. Byl tam klíč k tomu, abyste nakonec vyhráli?

Klíčové, to bych asi neřekl, protože Rusové měli šance i ve druhé i třetí třetině. Zaplaťpánbůh jsme dali dva pěkné góly, to nás trošičku nakoplo. Pak jsme udělali pár faulů, Rusové to proměnili a do kabin jsme šli za stavu 2:2. Druhá třetina začínala de facto za stavu 0:0, bylo klíčové, že jsme nápor Rusů, kvůli přesilovkám, ustáli.

Co jste říkal na produktivitu spoluhráčů, kteří z 22 ran vstřelili čtyři branky?

Měli jsme šance a ty jsme proměnili, což je nejpodstatnější. Zápasy se hrají na góly, není to tak o poměru střel. Proměňování šancí bylo klíčem k úspěchu. Pro nás to byl důležitý zápas. Byl to vstup do turnaje, výhry si velice ceníme, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou a od nuly.

Po zápase jste skákal radostí, jako celý tým. Cítil jste úlevu?

Bylo to parádní vítězství před skvělými diváky. Nechci říct, že to z nás spadlo. Ale výhra je určitě do začátku turnaje povzbuzující.

Co vás asi nepotěšilo, bylo zranění Jakuba Lauka, viďte?

Upřímně, ten zákrok jsem neviděl. S Kubou jsme velcí kamarádi, takže mě to mrzelo. Ale na druhou stranu jsem se musel soustředit na svůj výkon, tyhle věci mě nemohou ovlivnit. Celkově utkání bylo tvrdé, mělo to obrovské tempo a myslím, že i diváky to bavilo. Fanoušci byli úžasní, vytvořili parádní atmosféru, bylo to super.

Jak důležité bylo, že jste nepustili Rusy do vedení? Myslíte, že by pak změnili styl hry?

Podle mě pak změnili styl v tom, že se snažili více střílet. V první třetině hráli v přesilovkách hodně cross-passy, pak už se to snažili zjednodušit, ale my jsme na to byli připraveni a kluci zblokovali strašně moc střel. To, že jsme Rusy nepustili do vedení, hrálo svou roli.

Jak těžké bude přeorientovat se na zápas s Němci, kde budete favority?

Jak už jsem říkal, my začneme od nuly a v podstatě nebudeme nic měnit. Připravíme se stejně jako na zápas s Rusy a budeme chtít vytěžit maximum.