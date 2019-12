Svoboda předvedl 37 úspěšných zákroků a vychytal svou druhou nulu v dresu Ostravanů. „Je to super, potřebovali jsme to. Ubojovali jsme to každý zvlášť, ale zároveň všichni dohromady. Jsme rádi a jedeme dál,“ pronesl.

Řekli jste si po výměně trenérů, že už musíte zabrat?

Za prvé bych chtěl říct, že teď asi fanoušci budou plivat na Kubu Petra, ale tím to vůbec nebylo. On k nám vedl po zápase ve Varech rozhovor a myslím si, že tam už začal ten obrat. Pak za námi přijel pan Trličík, který to tady odkoučoval skvěle, ukázal zkušenosti, které má, patří mu za to dík a doufáme, že nás to zase nakopne.



Co se tedy změnilo? Přístup?

Myslím si, že přístup jsme měli dobrý pořád. Od realizačního týmu až po posledního hráče, ale někdy to prostě nejde. Třeba já byl zraněný tři zápasy, to také nechá na týmu určitou stopu. Teď doufám, že se o pauze do toho zase dostaneme.



V Hradci jste byli aktivní hned od začátku, že?

Začali jsme hrát jednoduše, chtěli jsme udělat jednoduchý zápas a plnili jsme to do detailu. Body jsme potřebovali, protože Pardubice vyhrály čtyři jedna s Brnem, co k tomu říct? (pousměje se) Potřebovali jsme to a máme to, takže nálada dobrá. Po reprezentační pauze máme doma Olomouc a jedeme dál.



Když se zpětně ohlédnete za sérií šesti porážek, jak se mohla stát? Máte pro to osobně nějaký společný jmenovatel?

Těžko jde porazit takové soupeře, jako je Brno, Plzeň a Třinec, bohužel do toho já se zranil a měli jsme doma Spartu, Boleslav a pak kluci jeli do Litvínova. Těžký los a k tomu zranění, holt to k hokeji ale patří.



Proti Hradci jste se cítil už dobře?

Pro mě je nejdůležitější zdraví. To když drží, tak jsem schopný se na zápas soustředit. Dneska jsem se soustředil na každou minutu, drželo to a věřil jsem, že vyhrajeme. Každá výhra se počítá, ať už za dva nebo za tři body. Uvidíme, kdo to povede dál. Týmu i trenérům bych chtěl poděkovat, jak jsme to zvládli. Teď je pauza, musíme dobře potrénovat, po ní, dá se říct, začíná nová liga, takže můžu slíbit, že uděláme vše pro to, abychom to nastartovali.