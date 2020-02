„Těžký je teď ale každý zápas. Mám možná trošku výhodu, že jsem to zažil v Jihlavě, ať už v play-off nebo v baráži, čtyřikrát jsme tam vyhráli 1:0. A docela mi tyhle zápasy vycházely. V hlavě to je, člověk si věří, když je to dlouho 0:0. Ale my dnes hráli parádně. I minule v Olomouci jsme hráli parádně, když budeme hrát takhle dál, nemám strach,“ vyznal se mladý gólman po třetím čistém kontě v sezoně.

Co jste měl za prvotní pocit po vítězství? Radost, úlevu…

Samozřejmě radost, ale my musíme jít dále. Chybí ještě jedenáct zápasů a je to teď pro nás taková malá baráž. Já nevím, jaký máme aktuálně v tabulce náskok, jestli tři body nebo kolik, ale není čas na nějaké extra oslavy. To spíše na práci dopředu.

Byl průběh utkání podřízený taktice, nebo to spíše vyplynulo ze hry?

Spíš bych řekl, že přišli zkušení kluci, je to vidět i na tréninku. Snažíme se hrát svoji hru, myslím, že to je čím dál víc vidět. Začínám tomu týmu víc a víc věřit. Sice kolem nás týmy taky vyhrály, bude to boj až do konce, ale musíme hrabat každý zápas a věřit až do konce, že si to uhrajeme sami.

Podali jste výborný výkon, jen lepší proměňování šancí vám asi chybělo, že?

Samozřejmě, ale na druhé straně je Libor Kašík. I když měl třeba štěstí, tak extraligu nechytá náhodou, je to dobrý gólman, chytá výborně x let, nemůžeme počítat, že dáme pět gólů v každém zápase.

Vy jste nebyl pod takovou palbou, často jste se v brankovišti rozhýbával. Bylo to o to náročnější?

Já to kdysi říkal, každý zápas je jiný, a když máte jen deset střel a nedostanete gól, jste spokojený. Ze začátku sezony na mě chodili více střel, teď méně, musím se s tím trošku srovnat. Myslím, že se mi to teď povedlo. Odpočineme si a budeme se připravovat na Liberec.

Kdy vám bylo v zápase nejhůře, vzpomenete si na nějaký moment?

Nejhůře mi bylo celý zápas. Každý zákrok je důležitý a jiné to už nebude. Je to samozřejmě náročné na hlavu, ale musíme se s tím srovnat. Je to stejné pro Litvínov i Pardubice. Jak jsem říkal, je to pro mě lehčí v tom, že jsem to v první lize. Když jsme šli s Jihlavou nahoru, z toho se budu snažit těžit.

A co 52. minuta, kdy osamocený Okál dorážel?

(skáče do řeči) …no jasně. Ale to samozřejmě souvisí s tím, že jsem dostával dost gólu. Člověk to v té hlavě má a ono se to pak odráží trochu více, než bych chtěl. Ale zase, ze začátku sezony mě to trefovalo ani nevím jak. Je to asi přirozený vývoj sezony a já jsem rád, že mám důvěru kluků i trenérů. Budu se to snažit splatit a udržet extraligu ve Vítkovicích, stejně jako všichni kluci v kabině. Věřím, že ten tým chce být pohromadě jako je teď i na příští sezonu. A budeme bojovat za to, aby to tak bylo.

Pochválil byste spoluhráče i za oslabení? Stejně jako v Olomouci to zvládli velmi dobře.

Jo, jasně. To je to co říkám. Přišla spousta zkušených kluků, kteří nám na začátku sezony chyběli. Teď jsou tady a troufnu si říct, že to jsou kluci z vítězných týmů. A můžeme být rádi, že byli ochotní přijít sem za námi.

V pátek jedete do Liberce a tam asi nehrozí, že byste se v brance nudil. Je to tak?

Samozřejmě, vedoucí Liberec. Ale Litvínov třeba vyhrál s Plzní, takže ty týmy hrají o všechno a rozdíly se tam mažou. Musíme se snažit vyhrát i v Liberci. Ve druhém kole jsme tam málem vyhráli, myslím, že jsme těsně prohráli 2:3. Musíme se snažit na to navázat. Jedeme tam den dopředu a věřím, že trenéři nás na zápas dobře připraví.