/FOTOGALERIE/ Bronzové medaile si z Ostravy odváží hokejisté Švédska. Tre Kronor porazili v utkání o třetí místo na juniorském mistrovství světa severské rivaly z Finska gólem Linuse Öberga z 34. minuty 3:2, obhájci titulu tak letos končí bez cenného kovu.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, zápas o 3. místo: Švédsko - Finsko, 5. ledna 2020 v Ostravě. Na snímku radost Švédska. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Své poslední vystoupení na turnaji začali lépe Švédové, když proti Fagemovi musel zasáhnout brankář Annunen, ovšem do vedení šli Finové. V 9. minutě Nousiainen zatáhl puk a poslal ho před bránu, kde jej do branky tečoval Puistola. Švédové srovnali o čtyři minuty později, když Sandin v přesilové hře prostřelil vše, co mu stálo v cestě.