Po osmnácti letech se česká hokejová reprezentace do dvaceti let dočkala na mistrovství světa medaile. „To uteklo. Ani nevím, že už to je tolik let. Zrovna ve středu jsem se smál, protože doktor, který je u týmu teď, tam byl i s námi, takže jsem mu psal,“ vyhrkl ze sebe Rostislav Olesz.

„Je to něco úžasného. Krátkodobý turnaj, klukům sedla forma, skvěle zachytal brankář a osmdesát procent hry tvoří beci, kteří hrají s hlavou nahoře a rozehrávají puky, “ pokračoval v hodnocení forvard Mory.

Právě výkony brankáře Tomáše Suchánka označil zkušený borec za klíčové k úspěchu. „Je určitě základem. Soupeři na něj narazili. Mohli jsme to vidět třeba v zápasech se Švýcarskem, kdy naopak jejich gólman dostal ze čtyř střel tři góly. A to se týmu nehraje dobře. Důležitou roli hraje také čtvrtá pětka, která ve vyřazovacích bojích hodně pomohla, ale je tam samozřejmě více věcí,“ podává svůj pohled.

Kouč posledních medailistů: Tak dlouhé čekání jsem si nedokázal představit

Brankář Suchánek kromě fantastických zákroků zaznamenal historický počin. Zapsal hned čtyři asistence, což se na turnaji jinému gólmanovi nepovedlo. „Je něco výjimečného, když se to takhle sejde. Je velká zbraň, když brankář dokáže chytit puk a rychle jej rozehrát na druhou modrou. Není příjemné, když člověk nahodí od červené a najednou letí kotouč doprotivky. Ještě by mohl dát ve finále gól přes celé hřiště a hezky to završit,“ zasnil se s úsměvem Olesz.

Češi kromě toho, že proklouzli až do závěrečného finále, všechny soupeře (vyjma Kanady) přestříleli. „Je to i tím, že spousta našich kluků už hraje za oceánem. Je to úplně jiný sport hrát hokej na velkém nebo malém kluzišti. Jiná dimenze. Tam je možnost střílet z více pozic a i náš brankář je na to už zvyklý a kluci se na to nemusí adaptovat, takže v tom úspěchu to také hraje roli. Naopak když budete na evropském kluzišti neustále pálit, tak to je z každé pozice dál, puk letí déle a akorát gólmana soupeře rozchytáte,“ objasnil Olesz.

Kromě hry samotné se pak olomouckému hráči líbí vystupování realizačního týmu v čele s trenérem Radimem Rulíkem.

„Mají určitou pokoru a nemají žádné velké nároky na kluky a nevydávali přehnaná prohlašování. Jdou svojí cestou. Pamatuji si, že v roce 2005 od nás také nic nečekali, byli jsme bezejmenný tým, ale semkli jsme se a sedlo si to. Hráli jsme výborný a úspěšný hokej. Takže myslím, že realizační tým má na úspěchu velkou zásluhu. Můžeme si všímat, jak jsou zdrženliví a nevystřelují žádné velké cíle. Navíc je hodně těžké udržet emoce a vyjadřování do médií před lovci senzací,“ chválil Olesz

Irgl si pustil zlaté nájezdy z roku 2000. Měli jsme podobný tým, vzpomíná

„Celkově mě fascinuje soudržnost týmu od prvního dne na turnaji, kdy porazili Kanadu. Mohlo se zdát, že to je výkřik do tmy, ale nebyl,“ dodal.

A radost mají také Oleszovi spoluhráči. Ve výběru dvacítky je totiž také Matouš Menšík, který stihl v tomto ročníku extraligy v dresu Mory 25 duelů a po příjezdu dostane kromě medaile ještě jedno „ocenění“.

„Má v reprezentaci nějakou roli a určitě za to bude zpětně odměněn a bude nás moci pozvat na nějakou svačinku,“ smál se Olesz, že sazebník v kabině HC Olomouc na tyto úspěchy pamatuje.

Nové hvězdy?

A jestli na šampionátu roste (nejen) Česku nějaká nová hvězda? To je otázka.

„Bedard jasně vyčnívá. Každý chce tyhle superstar, ale týmy se dívají také na hráče do druhé lajny či dříče. Například my tam máme výborného centra na buly Matěje Šapovaliva,“ komentoval.

Sám Rostislav Olesz se stal v roce 2005 nejlepším střelcem. Se sedmi trefami opanoval tabulku společně s Ovečkinem a Carterem. Tehdy na turnaji ale ukázaly svůj um také hvězdy jako Sidney Crosby, Jevgenij Malkin či Patrice Bergeron.

„Je to krásné být nejlepší střelec v takové konkurenci. Celkově se ti mladí kluci později budou dívat, co za hvězdy s nimi na tomhle turnaji hrály za Kanadu, USA, Švédsko či Finsko. Vždy se na to hráči zpětně dívají,“ uznal Rostislav Olesz.

FOTO: Jágrův návrat na led plecharény! Mora chce vítězný restart s Kladnem