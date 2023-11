Ráj pro děti a sběratele. Ačkoli burzy už podle samotných prodejců příliš netáhnou, do Ostravy se přesto vrátily dávno zapomenuté časy. S hokejovými kartami se totiž ve velkém opět kšeftuje přímo na podlaze v Ostravar Aréně. Před zápasem a během přestávek vzniká na chodbách hotový obchodně-sběratelský bulvár.

Obchodování se sběratelskými hokejovými kartami v Ostravar Aréně | Video: Deník/Petr Jiříček

Od této sezony jede obchodování s hokejovými kartičkami v Ostravar Aréně ve velkém, už v předchozí sezoně s tím započali první, povětšinou malí businessmani. A není to jen marná snaha o návrat starých časů, zájem je mezi sběrateli v Ostravě velký.

„Rozmohlo se to tady letos hodně,“ souhlasí Jana, matka jednoho z prodávajících dětí a hned vysvětluje, co k tomu syna Maxima vede.

Exkluzivně s kotlem HC Vítkovice: O plánech na věhlas, fanoušcích i nové aréně

„Výdělek. Peníze, rychlé peníze. Samotnou by mě to nenapadlo, ale takto to fungovalo už kdysi. A teď se obchod vrátil,“ přitakává matka malého obchodníka.

Tento scénář je častý. Zazní siréna ohlašující přestávku a děti už mají rozložený sortiment k prodeji na zemi po chodbách. „Dvě karty za 10 korun, jedna za 5 korun,“ stojí v ceníku u Maxima. Po úvodním hvizdu nové třetiny se zase vše rychle sbalí a jde se sledovat hokejový zápas ostravského týmu HC Vítkovice Ridera. A tak pořád dokola.

„On má ještě staré kartičky od mého staršího syna z doby před patnácti lety. Syn z toho má radost. Sám si tady naopak některé shání, někde vyšmelil Jágra nebo Plekance za pěkné peníze, snad za dvacku, ty mají zase sběratelskou hodnotu teď pro něj,“ říká Jana.

Prestižní akce si žádá ústupky. Ostravar Aréna změní název

S kartami však nekšeftují jen děti, ale i dospělí https://moravskoslezsky.denik.cz/tagy/burza-1787.html. „Začínali jsme tady asi ve dvou, loni v play-off už to nabralo grády a teď je tu plná chodba. Lidi chodí, zájem je velký,“ říká prodejce Vašek a vysvětluje impuls.

„Je to hlavně o radosti a taky zbavení se karet, které má člověk navíc. Na burze se dnes neprodá skoro nic. Lidé tam moc nechtějí kupovat, protože jsou tam ceny přepálené. Dívejte, zrovna tady je Vítkovičák za dvacet. Raději si ho sběratelé vezmou tady za dvacet, než na burze za šedesát,“ popisuje rozdíly prodejce. Mince na chodbách jen cinkají.