V nominaci na kanadský turnaj jsou kromě ostřílených reprezentantů, z nichž brankář Martin Kudela a útočníci David Palát s Václavem Hečkem oblékají v extralize dres Flamingos Ostrava, i nováčci Lukáš Kapko (Sparta parahokej) a David Vrubel (Flamingos Ostrava).

V rámci přípravy na nadcházející souboje v zemi javorového listu Češi využívali i videotechniku. Údaje o hře Čechů i jejich soupeřů sbírá trenér Jan Szturc. „Když jsem v roce 2019 doplnil Jirku a Kubu, hledal jsem, v čem můžu být pro tým největším přínosem,“ prozradil Jan Szturc s tím, že v šatně našel starou kameru a začal natáčet.

Od té doby se toho hodně změnilo, potřebný software nakoupil para hokejové reprezentaci hokejový svaz a vše Janu Szturczovi vysvětlili v klubu extraligových Ocelářů. „V té době totiž v Třinci hrál můj bratr Roman (Szturc) a to mi hodně pomohlo. Propojil mě z jejich videotrenérem Daliborem Pailem a ten si mě vzal pod svá křídla,“ prozradil trenér českých para hokejistů Jan Szturc.

„Ta skupina extraligových videotrenérů je v podstatě dost malá, do všeho mě pustila a posunula tak celý náš parahokej hodně dál,“ pochvaloval si Jan Szturc rady a pomoc zkušených odborníků.

Videa, která vedou k individuálnímu rozvoji každého hráče a hlavně celého týmu, natáčí během tréninků i zápasů. „Zaměřujeme se na strategické věci, které se ve hře ukazují. Hlavně na to, co se povedlo a chceme, aby to hráči ukazovali častěji,“ vysvětlil trenér Jan Szturc.

„Myslím, že to je pro nás velký posun. Všechny tyto situace nám trenéři jsou schopni rozkreslené poslat, máme je neustále u sebe, můžeme je studovat, promítat si je, chystat se na ně i mimo led,“ je spokojený Michal Geier, dlouholetá opora české para hokejové reprezentace.