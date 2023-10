/FOTOGALERIE/ Na mistry světa zbraň nenašli. Čeští parahokejisté v sobotním semifinále International Para Hockey Cup 2023 (IPH Cup) v Ostravě podlehli Američanům 1:6 a v neděli budou v Ostravar Aréně od 15 hodin bojovat o bronz s IPH týmem, kteří tvoří hráči Německa a Itálie. Ve finále se od 18 hodin utkají obhájci loňského prvenství z USA s Kanadou.

Čeští para hokejisté podlehli v semifinále turnaje IPH Cup 2023 v Ostravě mistrům světa z USA 1:6. | Foto: : IPH Cup

Češi se s úřadujícími světovými šampiony a paralympijskými vítězi utkali už v základní části turnaje, kde jim podlehli 1:4. V sobotním semifinále inkasovali o dva góly více.

I ve druhém duelu šli Američané rychle do vedení, první třetinu po dvou gólech Farmera a jednom Paulse vyhráli 3:0. I Češi měli šance, ale Le Marreho v bráně Spojených států nepřekonali. V polovině druhé třetiny pak Nicholson a Malik zvýšili na 5:0. O český úspěch se těsně před přestávkou postaral Michal Geier, který dobyl americkou svatyni i v předcházejícím vzájemném souboji. V závěrečné části sobotního utkání pak na konečný výsledek 6:1 pro obhájce ostravské trofeje upravil Eustace.

Brankáři Kudela a Sedláček chytají pro Saves help

Často sami na začátku svého parahokejového příběhu potřebovali pomoct. Zorientovat se v životě s handicapem, upravit bydlení nebo třeba při investici do sportu. Dnes už jsou ale stabilními oporami české parahokejové reprezentace a tak chtějí sami svými zákroky v bráně pomáhat! Každý úspěšný zákrok, to je deset korun na projekt Saves help gólmana Šimona Hrubce. Právě k tomu se zavázali brankáři Martin Kudela a Patrik Sedláček z české parahokejové reprezentace. Jejich vášeň a brankářské dovednosti mohou pomáhat někomu dalšímu. V Saves help se tak oba připojí po bok gólmanských es jako jsou Aleš Stezka, Ondřej Kacetl, Pavel Francouz, Karel Vejmelka nebo Petr Mrázek.

„Myšlenka proměnit naše úspěšné zákroky v pomoc někomu dalšímu vznikla spontánně v kabině během ostravského turnaje IPH Cup. Navíc kdysi právě Saves help pomáhal také parahokejistům a teď i my můžeme přispět tím, co děláme nejraději a co nás naplňuje a poslat pomoc zase směrem od parahokeje dál.“ vysvětlil gólman české parahokejové reprezentace Martin Kudela, šestadvacetiletý rodák z Ostravy.

„Projekt Saves help znám moc dobře. To, že se můžu taky coby gólman české parahokejové reprezentace zapojit, mi přijde úžasné. A je to pro mě motivace k těm nejlepším výkonům v bráně,“ uvedl Patrik Sedláček, dvaadvacetiletý gólman české parahokejové reprezentace.

International Para Hockey Cup 2023 v Ostravar Aréně:

Sobota 7. 10. – semifinále:

USA – Česko 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Farmer (Zych, Easley), 10. Farmer (Nichols), 14. Pauls (Wallace, Roybal), 25. Nichols (Jones, Pauls), 27. Jones (Wallace, Roybal), 41. Eustace – 29. Geier (Veselý, Žižlavský). Rozhodčí: Mariánus, Rapák – Blažek, Vojtášek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 1245.

USA: Le Marre – Wallace, Douglas, Malloy, Pauls, Eustace – Roybal, Dodson, Easley, Zych, Farmer, Nichols, Jones, Grove. Trenér: Hoff.

Česko: Sedláček – Doležal, Zelinka, Kubeš, Ohar, Vrubel – Veselý, Hábl, Palát – Geier, Žižlavský, Hečko – Novotný, Kapko, Wágner. Trenér: Novotný.

IPH tým– Kanada 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Základní část turnaje:

Čtvrtek 6. 10.: USA – Česko 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Roybal (Wallace, Cunningham), 5. Farmer (Nichols), 6. Wallace (Jones, Pauls), 39. Eustace (Dodson, Grove) – 42. Geier (Hečko, Hábl). Rozhodčí: Vaněk, Hranoš – Blažek, Najman. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Střely na branku: 23:5. Diváci: 2654.

USA: Lee – Pauls, Grove, Wallace, Cunningham, Eustace – Jones, Nichols, Farmer, Roybal, Dodson, Zych, Easley, Musselman, McKee. Trenér: Hoff.

Česko: Kudela – Zelinka, Vrubel, Kubeš, Doležal – Kapko, Ohar, Veselý – Novotný, Hábl, Hečko – Palát, Žižlavský, Geier – Wágner. Trenér: Novotný.

Úterý 3. 10.: Česko - IPH tým (Německo a Itálie) 2:1 po sn (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Cunningham (Armstrong, Easley) – 41. Veselý (Zelinka, Ohar), rozhodující nájezd Geier. Rozhodčí: Rapák, Mariánus – Najman, Horák. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 17:19. Diváci: 1245. Česko: Sedláček (nájezdy Kudela) – Kubeš, Doležal, Zelinka, Vrubel – Hečko, Žižlavský, Geier – Wágner, Hábl, Veselý – Palát, Ohar, Novotný.

Pondělí 2. 10.: Česko – Kanada 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Veselý (Doležal) – 33. Lelièvre (Dunn), 45. Halbert (Cozzolino). Rozhodčí: Rapák, Hranoš – Kafka, Vojtásek. Vyloučení: 1:4. Česko: Kudela – Kubeš, Doležal, Zelinka, Wágner, Hábl – Geier, Novotný, Palát, Ohar, Hečko, Veselý, Žižlavský, Vrubel, Kapko. Trenér: Novotný.

Další zápasy: USA – IPH tým 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)., USA – Kanada 6:1 (0:0, 2:0, 4:1), Kanada – IPH tým 5:7 (2:1, 2:3, 1:3).

Konečné pořadí v základní části: 1. USA 9 bodů, 2. IPH tým 4, 3. Kanada 3, 4. Česko 2.

Další program v Ostravar Aréně:

Neděle 8. 10. - zápas o 3. místo (15.00): Česko – IPH tým, finále (18.00): USA – Kanada.