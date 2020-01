Co muselo trenéry i fanoušky potěšit, je, že tým trénoval kompletní. Tedy až na dlouhodobé marody Jakuba Lauka a Jana Jeníka. Nechyběli tak brankáři Lukáš Dostál a Lukáš Pařík, ani útočník Jan Šír a Václav Varaďa tak bude mít k dispozici šest obránců a dvanáct útočníků. Hrát by měl i Otakar Šik, u něhož původně nebylo jisté, zda za faul z utkání s Kanadou nedostane disciplinární postih.

„Jediný cíl je, abychom zápas za každou cenu zvládli. Hráči samozřejmě vědí o důležitosti zápasu," řekl novinářům po rozbruslení asistent Aleš Krátoška. „O sestavě máme jasno, ale řekneme ji až těsně před zápasem," dodal.

Chytat by tak měl Lukáš Dostál, ovšem záleží na jeho zdravotním stavu. Proti vítězům třinecké skupiny A nečeká české mladíky nic jednoduchého.

„Kvalita švédského týmu je opravdu velká, potvrdilo se to i v základní skupině v Třinci, kterou suverénně vyhráli. Jak jsme si soupeře zmapovali na turnaji i v průběhu sezony, jsou hodně aktivní, vystoupená obrana u nich jako by není, takže se na to budeme snažit nějakým způsobem reagovat. Hráči mají informace, které jsme jim ušili přímo na dnešní zápas. Uděláme všechno, abychom to zvládli," slíbil Krátoška.

Žurnalisté země Tre Kronor mají o vítězi a postupujícím do semifinále jasno. Co na to říkají Češi? „Jestli mají Švédové velké ambice, to je samozřejmě jejich věc. My tady šli zápas od zápasu, dnes máme čtvrtfinále. Nekoukáme, zda soupeř říká to nebo to. Budeme rádi, když nám naši fanoušci pomohou jako v předchozích zápasech. Důležitost utkání je jasně daná," zakončil Aleš Krátoška.