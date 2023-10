/FOTOGALERIE/ Čeští parahokejisté vstoupili do domácího turnaje IPH Cup v Ostravě v pondělí večer těsnou porážkou s favorizovanou Kanadou 1:2.

Česko - Kanada (1. zápas IPH Cupu v Ostravě, 2. 10. 2023) | Foto: IPH Cup/Vladimír Pryček

Češi měli jasný cíl, konečně porazit na velkém turnaji Kanadu. A utkání (hraje se 3x15 minut) rozehráli velmi dobře. Vedoucí gól vstřelil ve 14. minutě Filip Veselý, který se na hranici brankoviště prosadil z dorážky. Národní tým držel náskok až do třetí třetiny. Ve 33. minutě srovnal Lelièvre, který zužitkoval sám před brankou přesnou přihrávku z rohu kluziště. Češi bojovali, remízový stav však neudrželi. Pouhých 54 vteřin před koncem třetího dějství rozhodl ranou pod horní tyč Halbert.

Třetí ročník mezinárodního turnaje odstartoval odpoledním duelem Američanů s IPH týmem, který je tvořen hráči Německa a Itálie. Favorit zvítězil 6:0. Ještě předtím proběhla v Ostravě tisková konference. „Že bude právě v Ostravě parahokej doma a bude dělat městu celosvětovou reklamu, to asi nikdo ještě pár let zpět nečekal. Ale jsme moc rádi za toto spojení i za to, že se k nám parahokej vrací formou těchto prestižních světových turnajů, které město Ostrava chce i nadále podporovat,“ řekl Jan Dohnal, primátor Ostravy.

„Díky podpoře Moravskoslezského kraje, Ostravy, ale i Národní sportovní agentury a dalších partnerů se opravdu Ostrava stává každý rok ústředním bodem na mapě celosvětového parasportu. Můžeme tak pořádat nejen turnaje jako je IPH Cup, ale také rozvojové kempy pro mladé hráče,“ dddal předseda Českého para hokeje a předseda organizačního týmu turnaje IPH Cup 2023 Jiří Šindler.

International Para Hockey Cup 2023 v Ostravar Aréně - pondělí 2. 10.:

Česko – Kanada 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Veselý (Doležal) – 33. Lelièvre (Dunn), 45. Halbert (Cozzolino). Rozhodčí: Rapák, Hranoš – Kafka, Vojtásek. Vyloučení: 1:4.

Česko: Kudela – Kubeš, Doležal, Zelinka, Wágner, Hábl – Geier, Novotný, Palát, Ohar, Hečko, Veselý, Žižlavský, Vrubel, Kapko. Trenér: Novotný.

Kanada: Rietveld – Henry, Hurst, Burnett, Leblanc, Pellizarri, Halbert – Dunn, McGregor, Smith, Boily, Tousignant, Culmone, Cozzolino, Messaoudi, Jacobs-Webb, Kovacevich, Lelievre. Trenér: Herrington.

Další zápas: USA – IPH tým (Německo a Itálie) 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).

Další program:

Úterý 3. 10. - 15.00: USA – Kanada, 18.00: IPH tým – Česko.

Čtvrtek 5. 10. - 15.00: Kanada – IPH tým, 18.00: USA – Česko.

Sobota 7. 10. - 15.00 a 18.00: semifinále.

Neděle 8. 10. - 15.00: zápas o 3. místo, 18.00: finále.