Český para hokej hledá talenty. Po úspěšném kempu v Třinci má premiéru v Ostravě

/FOTOGALERIE/ Začátkem roku to rozjeli v Kladně, pak zavítali do Liberce a v březnu na led mistrovských Ocelářů do třinecké Werk Areny. Talenty hledají v celé republice a svou pouť po extraligových stadionech Parahokejový rozvojový kemp zakončí v Ostravar Aréně. Domácí stánek HC Vítkovice Ridera ho bude hostit poprvé v historii od čtvrtka 10. až do neděle 13. srpna.

Parahokejový rozvojový kemp v Třinci | Video: Roman Brhel