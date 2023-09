/FOTOGALERIE/ Od úřadujících mistrů světa a paralympijských vítězů ze Spojených států získali na společných trénincích v Ostravě spoustu nových poznatků i zkušeností, teď už se čeští parahokejisté těší na první zápas mezinárodního International Para Hockey Cup 2023 (IPH Cup). V Ostravar Aréně do něj vstoupí v ponděli 2. října v 18 hodin proti Kanadě. Turnaj zahájí duel USA s IPH týmem, tvořeném hráči Itálie a Německa (15.00).

Čeští parahokejisté si před mezinárodním turnajem turnaj International Para Hockey Cup 2023 v Ostravě společně zatrénovali s mistry světa z USA. | Foto: parahockey.cz/David Handl

„Pro nás, a zvláště pak pro mladé hráče, to je přínosné hodně, protože to tempo tréninku je úplně jiné. Američané, jak jsou rychlejší, mají lepší dovednosti, tak to zároveň i nás posouvá kupředu mnohem rychleji,“ komentoval hemžení na ledě trenér české parahokejové reprezentace Jakub Novotný.

„Jde vidět, že jsme udělali od minulého roku pokrok. Když porovnám to, jak jsme jim loni vůbec nestačili, tak teď ten skok už není tak markantní, ale samozřejmě musíme ještě hodně zapracovat na fyzičce,“ dodal Novotný po společné přípravě s Američany, šestinásobnými světovými šampiony.

Tisíce fanoušků Baníku se chystá do Olomouce. Policisté mají pohotovost

Na ostravském ledě už trénují všechny čtyři zúčastné týmy. Proti loňsku, kdy Češi na turnaji skončili čtvrtí, došlo v hráčském kádru k řadě změn. S reprezentací se rozloučily dloholeté zkušené opory Krupička s JiřímRaulem, naopak přišla nová mladá krev Vrubel a Kapko. „Bereme to jako první turnaj v sezoně, přípravný, takže jsme si chtěli tyhle hráče vyzkoušet,“ vysvětlil trenér Jakub Novotný.

A z pozice útočníka se přesunul do branky Sedláček, který IPH Cup 2023 odchytá společně se stálicí týmu Kudelou. „Je to nezvyk,“ komentoval krátce s úsměvem v plné gólmanské výstroji po tréninku s Američany Patrik Sedláček.

Evropský pohár letos bez sněhu, do Dolních Vítkovic míří cyklokrosaři ze 12 zemí

International Para Hockey Cup 2023 (IPH Cup) v Ostravar Aréně:



Pondělí 2. 10. - 15:00: USA – IPH tým, 18.00: Česko – Kanada.

Úterý 3. 10. - 15.00: USA – Kanada, 18.00: IPH tým – Česko.

Čtvrtek 5. 10. - 15.00: Kanada – IPH tým, 18.00: USA – Česko.

Sobota 7. 10. - 15.00 a 18.00: semifinále.

Neděle 8. 10. - 15.00: zápas o 3. místo, 18.00: finále.