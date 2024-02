Hokejistům Poruby se podařil v sobotním utkání 45. kola Chance ligy na ledě v Litoměřicích parádní kousek. V polovině duelu prohrávali už 0:5, nakonec zvítězili 6:5 po samostatných nájezdech a vedou tabulku před Vsetínem o 15 bodů.

Hokejisté Poruby zvítězili v utkání 45. kola Chance ligy v Litoměřicích 6:5 po samostatných nájezdech. V polovině duelu přitom prohrávali 0:5. | Foto: HC Stadion Litoměřice

Poruba prohrávala už po třech minutách a ztráta narůstala. Když ve 30. minutě zvyšoval domácí Hauser již na 5:0, vypadalo to na propadák. Ostravané se následně obdivuhodně zvedli a do konce třetí třetiny srovnali na 5:5. V prodloužení gól nepadl a tak se šlo do penalt. V nich dokonal nevídaný obrat lotyšský útočník Frenks Razgals, jediný úspěšný exekutor.

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně, měli jsme šance, ale potom jsme si nešťastně srazili kotouč do brány. Znovu jsme si vytvořili tlak, ale zase jsme inkasovali. Do druhé třetiny jsme šli s tím, že musíme být lepší v obraně a dostali jsme hned třetí gól. Pak se naše hra rozsypala, inkasovali jsme počtvrté a popáté,“ vykládal kouč Poruby Jiří Režnar.

Lídr soutěže se z direktu probral a dvěma góly z konce druhého dějství se vrátil do hry. „Po druhé třetině jsme si něco řekli a je vidět, že tým má sílu. Stáhli jsme sestavu na tři lajny, celou třetí třetinu jsme hráli skoro na jednu bránu. Když jsme snížili na 4:5, bylo jasné, že sílu k obratu a odhodlání porvat se o body máme,“ dodal Jiří Režnar.

45. kolo Chance ligy (sobota 3. 2. 2024):

Litoměřice – Poruba 5:6 SN (2:0, 3:2, 0:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Plos, 15. Kordule (Svoboda, Vitouch), 22. Vitouch (Svoboda, Kordule), 28. Svoboda (Vitouch, Kordule), 30. Hauser (Černohorský, Jícha) – 31. Klímek (Střondala, Mrázek), 40. Klimíček (Střondala, Razgals), 44. Honejsek (Mrázek, Doudera), 50. Tvrdoň (Střondala, Mrázek), 52. Tvrdoň (Doudera, Mrázek), rozh. náj. Razgals. Rozhodčí: Petružálek, Micka – Belko, Kotlík. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 1087.

HC Stadion Litoměřice: Cichoň – Krutil, Jebavý, Černohorský, Tomek, Tůma, Benda, Pavlák – Hrabík, Jícha, Hauser – Kordule, Vitouch, Svoboda – Plos, Korkiakoski, Sihvonen – Ton, Kuťák, Chlubna. Trenér: Přerost.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš – Doudera, Gutwald, Klimíček, Lemcke, Voráček, Stehlík – Klímek, Střondala, Mrázek – Brodek, Berisha, Razgals – Gřeš, Vachovec, Přibyl – Lednický, Honejsek, Tvrdoň. Trenér: Režnar.