Do složité situace se dostali hokejisté Poruby. Jasný vítěz základní části Chance ligy čelí již ve čtvrtfinále play-off s Duklou Jihlava vyřazení. Po středeční jasné porážce 1:5 zaostávají Ostravané v sérii 1:2 na zápasy a ve čtvrtek budou na ledě soupeře odvracet předčasný konec sezony.

Hokejisté Poruby prohráli 3. čtvrtfinále na ledě Dukly Jihlava 1:5, v sérii to mají 1:2 na zápasy a čelí vyřazení. | Foto: HC RT Torax Poruba

Poruba začala na ledě v Pelhřimově, kde hraje Jihlava své zápasy, dobře. V polovině první třetiny vedla po brance Tvrdoně. To však bylo ze strany Ostravanů vše. Dukla ještě do přestávky dokonala obrat a nakonec si dokráčela pro jasné vítězství. Dvěma góly se na něm podílel Harkabus.

"Jestli v play-off prohrajete 1:2 nebo 1:8, je úplně jedno, musíme se připravit na čtvrtek. Historie se nebude ptát, jaký byl výsledek, ale bude se ptát, jestli jsme postoupili dále. To znamená, že musíme vyhrát, vrátit sérii domů a potom to zase zvládnout," vykládal trenér Poruby Jiří Režnar.

"Nezačali jsme dobře a hráčům jsme již během první třetiny zchladili hlavy. Tým to přijal a šlapal. Za to, jak jsme zvládli zbytek zápasu, zaslouží kluci obrovskou pochvalu. Ve třetí třetině už jsme si to pohlídali a nenechali soupeře nadechnout," pochovaloval si kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

3. čtvrfinále play-off Chance ligy (středa 13. 3. 2024):

Jihlava – Poruba 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Štefančík (Menšík, Jelínek), 20. Harkabus (Kočí), 34. Harkabus (T. Havránek, Čachotský), 34. Cachnín (Strejček, Kočí), 54. R. Toman (Strejček, Čachotský) – 10. Tvrdoň (Střondala, Šoustal). Rozhodčí: Jechoutek, Petružálek – Augusta, Malý. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 1605. Stav série: 2:1.

HC Dukla Jihlava: Beran – Strejček, Bilčík, Ozols, Dvořák, Kočí, Koštoval – Cachnín, R. Toman, Čachotský – Šik, T. Havránek, Harkabus – Štefančík, Menšík, Jelínek – V. Brož, Pořízek, Chvátal. Trenér: Ujčík.

HC RT Torax Poruba: Dolejš – Doudera, A. Sedlák, Klimíček, Voráček, Gutwald, Lemcke, A. Adamec – Tvrdoň, Střondala, Šoustal – Christov, Berisha, Razgals – O. Šedivý, Krenželok, P. Mrázek – Gřeš, Vachovec, Klímek. Trenér: Režnar.