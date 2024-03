/FOTOGALERIE/ Tak tohle je velké překvapení! Hokejisté Poruby, kteří ovládli s náskokem 19 bodů základní část Chance ligy, končí už ve čtvrtfinále play-off na úkor Jihlavy. Definitivně o tom rozhodl čtvrteční čtvrtý duel v Pelhřimově, kde Dukla své zápasy hraje. Ostravané padli 3:5, celou sérii ztratili poměrem 1:3 a sezona pro ně předčasně skončila.

Hokejisté Poruby prohráli 4. čtvrtfinále play-off Chance ligy na ledě Dukly Jihlava, sérii ztratili poměrem 1:3 na zápasy a sezona pro ně předčasně skončila. | Foto: HC RT Torax Poruba

"Bohužel se nám nepodařilo dopsat rozepsanou pohádku ze základní části. Jihlava nám všechno zhatila. Pro nás je vyřazení jednoznačně neúspěchem. Na druhou stranu hráči Jihlavy hráli aktivně a chtěli každý kotouč. Rozhodly přesilové hry. Bohužel jsme zůstali pozadu a vypadli jsme," řekl zklamaný trenér Poruby Jiří Režnar.

Poruba prohrála u soupeře obě utkání, pokaždé inkasovala pět branek. Z nich dohromady pět při hře v oslabení. "Vyřadit tým, jako je Poruba, je obrovským úspěchem. Celou sezonu jsme se trápili v přesilovkách a teď se to najednou sešlo. Hráči tomu šli moc naproti odhodláním, bojovností a obětavostí," vykládal kouč Jihlavy Viktor Ujčík.

Na snímku trenér Poruby Jiří Režnar gratuluje k postupu Viktoru Ujčíkovi.Zdroj: HC RT Torax Poruba

"Hodnotí se to těžce. Chtěli jsme to urvat, ale nepovedlo se. Upřímně říkám, že nás přehráli," uznal kapitán Poruby Lukáš Krenželok. "Začalo to už prvním zápasem série, který jsme doma ztratili. Jak hodnotím sezonu? Je to špatné. Chtěli jsme jít dál, místo toho jsme se zasekli na začátku. Hrozně to bolí," dodal smutně Lukáš Krenželok.

4. čtvrtfinále play-off Chance ligy (čtvrtek 14. 3. 2024):

Jihlava - Poruba 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 8. Harkabus (Havránek, Toman), 16. Cachnín (Menšík, Strejček), 38. Harkabus (Havránek, Čachotský), 54. Menšík (Pořízek), 60. Čachotský (Menšík) – 4. Tvrdoň (Mrázek, Doudera), 16. Berisha (Gutwald, Klimíček), 58. Razgals (Klimíček, Střondala). Rozhodčí: Pilný, Jaroš – Kráľ, Dědek. Vyloučení: 6:7, navíc Štefančík - Lemcke oba 5 minut a do konce, Šoustal do konce. Využití: 3:1. Diváci: 1608.

HC Dukla Jihlava: Beran – Bilčík, Strejček, Dvořák, Ozols, Koštoval, Kočí – Čachotský, Toman, Cachnín – Harkabus, Havránek, Šik – Jelínek, Menšík, Štefančík – Chvátal, Pořízek, Brož. Trenér: Ujčík.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš – Doudera, Sedlák, Klimíček, Voráček, Lemcke, Gutwald – Šoustal, Střondala, Tvrdoň – Šedivý, Krenželok, Honejsek – Christov, Berisha, Razgals – Gřeš, Vachovec, Mrázek. Trenér: Režnar.