Hokejisté Poruby zvítězili v pondělním utkání 41. kola Chance ligy v Kolíně 4:2 a na prvním místě tabulky zvýšili náskok před Vsetínem na 19 bodů.

Ostravané šli v první třetině do vedení, ve druhé museli skóre po dvou kolínských úderech otáčet. A podařilo se jim to. Vítězství trefil v přesilovce v čase 57:47 svým druhým gólem v zápase Gřeš. Pojistku přidal 9 vteřin před koncem do prázdné branky Mrázek.

„Byl to důležitý a zároveň těžký zápas. Neuhráli jsme to hokejově, ale jen vybojovali. Kluci měli za sebou náročný duel se Zlínem. Jeli jsme sem, byla to dlouhá cesta a napověděla tomu první třetina. Nakonec jsme ty nohy rozjezdili,“ řekl trenér Poruby Jiří Režnar.

„Z výsledku jsme zklamaní. Proti mužstvu, které je první, to nebyl vůbec špatný výkon, bohužel rozhodla efektivita. My jsme neproměnili šance, soupeř ano. Na závěr jsme mu nabídli lacinou přesilovku, kterou využil,“ litoval kolínský asistent Petr Martínek.

41. kolo Chance ligy (pondělí 22. 1. 2024):

Kolín – Poruba 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 25. Chalupa (Piegl, Ouřada), 26. Skořepa (Chalupa, Lang) – 13. Gřeš (Klímek, Hlaváč), 37. Vachovec (Lemcke, Prčík), 58. Gřeš (Střondala, Doudera), 60. Mrázek (Střondala). Rozhodčí: Horák, Kosnar – Roischel, Štěpánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 690.

HC RT TORAX Poruba 2011: Bláha – Doudera, Stehlík, Prčík, Lemcke, Voráček, Gutwald, Hlaváč – Christov, Střondala, Mrázek – Berisha, Honejsek, Razgals – Gřeš, Vachovec, Klímek – Brodek, Přibyl. Trenér: Režnar.