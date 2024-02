/FOTOGALERIE/ Hokejisté Poruby porazili ve středečním utkání 47. kola Chance ligy rezervu Pardubic 4:3 a v tabulce udrželi čtrnáctibodové vedení před druhým Vsetínem. Vítězný gól Ostravanů, kteří se v letošní sezoně poprvé představili po návratu z kravařského azylu v nově zrekonstruované domácí RT Torax Areně, vstřelil 9 vteřin před koncem druhé třetiny útočník Vít Christov. Duel si nenechalo ujít 2153 diváků.

Zimní stadion v Porubě. | Video: Jakub Nohavica

„Jsme rádi, že jsme se vrátili domů a že přišlo tolik fanoušků podívat se na utkání, které pro nás nebylo jednoduché,“ řekl úvodem trenér Poruby Jiří Režnar. „Pardubice jsou kvalitní, i když jsou v tabulce dole. V týmu mají mnoho hráčů ze zkušenostmi, které máme i my, takže byl zápas pro nás hodně těžký. Vážíme si ale každých tří bodů získaných s jakýmkoliv soupeřem,“ pokračoval kouč Ostravanů.

„V závěru utkání v přesilovce pět za tři za stavu 4:3 jsme chtěli dát branku, ale nabádali jsme hráče, aby stříleli, jen když to bude stoprocentní gólovka. Protože v utkání se Vsetínem se Pardubicím povedlo v posledních minutách zápas otočit aktivitou a forčekingem. Důležité bylo udržet se na kotouči i za cenu, že nedáme gól. Divákům děkujeme za výbornou podporu, byli dalším hráčem na ledě,“ dodal Jiří Režnar.

„Jsme zklamaní, protože jsme jeli do Ostravy bodovat. Samozřejmě s obrovským respektem k soupeři. Udělali jsme však spoustu chyb v obraně a Poruba se tak dostávala do přečíslení, která využívala. Ve třetí třetině se nám povedlo snížit na rozdíl jedné branky, šanci na vyrovnání jsme si vzali pětiminutovým vyloučením. Domácí si to pak už zkušeně pohlídali,“ uzavřel kouč Pardubic B Tomáš Jirků.

47. kolo Chance ligy (středa 14. 2. 2024):

Poruba – Pardubice B 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Střondala (Christov), 17. Mrázek (Tvrdoň, Střondala), 30. Klímek (Razgals, Klimíček), 40. Christov (Střondala, Lemcke) – 18. Žálčík (Herčík, Rákos), 34. Herčík (Rákos), 54. Rákos (Chabada, Herčík). Rozhodčí: Kubičík, Šico – Hanzlík, Mikšík. Vyloučení: 6:5, navíc Nedbal (Pardubice B) 5 minut a do konce. Využití: 0:1. Diváci: 2153.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš – Sedlák, Doudera, Klimíček, Voráček, Lemcke, Gutwald, Stehlík – Tvrdoň, Střondala, Christov – Klímek, Honejsek, Razgals – Gřeš, Vachovec, Berisha – Lednický, Krenželok, Mrázek. Trenér: Režnar.

HC Dynamo Pardubice B: Vomáčka – Zdráhal, Tvrdík, Chabada, Nedbal, Kaštánek, Hrádek, Kubíček – Lichtag, Kaut, Hrníčko – Urban, Mikyska, Pochobradský – Herčík, Rákos, Žálčík – Pavlata, Rouha, Zeman. Trenér: Jirků.