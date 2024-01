Hokejisté Poruby zdolali ve středečním utkání 37. kola Chance ligy Sokolov a na prvním místě mají na druhý Vsetín rekordní náskok 22 bodů!

Hokejisté Poruby porazili Sokolov 4:1 a na prvním místě tabulky navýšili náskok na druhý Vsetín na rekordních 22 bodů. | Foto: HC RT TORAX Poruba

Ostravané v kravařském azylu odčinili předchozí nečekanou porážku 0:2 ve Znojmě, zvítězili v osmém z posledních devíti duelů a jsou jasným lídrem soutěže.

Svěřenci trenéra Jiřího Režnara v polovině první třetiny jako první inkasovali, ještě do přestávky však srovnali, aby brzy po začátku druhého dějství vstřelil vítěznou branku Christov. V závěrečné desetiminutovce pojistili zisk tří bodů Šoustal a Střondala.

„Po utkání ve Znojmě, kde jsme sice hráli pěkný, ale neúčelný hokej, jsme si k tomu něco řekli. Ale se Sokolovem zase… Strašně moc šancí zmaříme tím, že chceme hrát na krásu. Musíme se vrátit k jednoduchému hokeji,“ řekl kouč Poruby Jiří Režnar.

„Jsou tady samí šikovní, chytří hokejisti a hra pak sklouzává k tomu, že jakoby chceme hrát téměř vše až do prázdné brány. Pro oko diváka je to asi pěkné, ale musíme hrát opravdu jednodušeji a s větším tlakem do branky,“ dodal trenér Ostravanů Jiří Režnar.

Další zápas sehraje Poruba v sobotu 13. ledna od 17 hodin v Prostějově.

37. kolo Chance ligy (středa 10. 1. 2024):

Poruba – Sokolov 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Stehlík (Berisha, Šoustal), 23. Christov (Razgals), 51. Šoustal (Berisha, Razgals), 59. Střondala – 11. Kverka (Vracovský, Varvařovský). Rozhodčí: Cabák, Vrba – Kráľ, Bezděk. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 363.

HC RT TORAX Poruba 2011: Dolejš – Stehlík, Doudera, Klimíček, Lemcke, Voráček, Gutwald, Hlaváč – Tvrdoň, Střondala, Christov – Razgals, Šoustal, Berisha – Vehovský, Vachovec, Gřeš – Mrázek, Krenželok, Šedivý. Trenér: Režnar.