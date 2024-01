Pražané rozhodli na konci první třetiny, kdy se v přesilovce prosadil Strnad. „Jsme jako Jánošík. Darujeme body týmům z horší části tabulky. Jinak nás postihlo to, co na začátku sezony Vsetín. Máme v novém roce hodně nemocných a zraněných hráčů a ti, co by měli dokazovat, že jsou plnohodnotnou náhradou, do toho ještě nedorostli. Takže bohužel,“ řekl trenér Poruby Jiří Režnar.

„Do první komerční pauzy to vypadalo, že jsme přijeli my autobusem a hraje se v Porubě, protože soupeř byl jasně lepší. Pak jsme se trošku zklidnili a pomohl nám první gól. Ve druhé třetině jsme tam měli nějaké šance a mohli zvýšit na 2:0, ale Poruba také hrozila. Ve třetí třetině Poruba dobývala naši branku a my to ubránili,“ vykládal kouč Slavie Aleš Totter.