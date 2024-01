„Hokej se nehraje na krásu, ale na góly. Když nedáte ani jeden, tak nemůžete vyhrát. V první i druhé třetině jsme měli hru pod kontrolou, ve třetí rozhodl zbytečný faul v útočném pásmu. Tomáš Svoboda to tam neskutečnou střelou zase dostal,“ hlásil trenér Poruby Jiří Režnar.

Ostravského lídra druhé nejvyšší soutěže srazil bývalý útočník Vítkovic Tomáš Svoboda, který v 50. minutě využil přesilovku a jeho povedená trefa byla vítězná. Domácí pojistku přidal 4 vteřiny před koncem třetí třetiny do prázdné branky další ex-vítkovický forvard Jan Hruška.

„Druhý gól gól jsme dostali při hře bez brankáře. To už je pokaždé buď a nebo. Týmy ve spodní části tabulky hrají o život a potřebují body za každou cenu. My možná hrajeme hezčí hokej, ale pak nezvládneme dát góly a zbytečně se dostáváme do problémů,“ dodal Jiří Režnar.

„Porubě jsme to chtěli co nejvíc znepříjemnit a čekat na šance. V první třetině jsme dvě velké nevyužili. Věřili jsme, že s nimi zvládneme hrát až do konce a štěstí se přiklonilo k nám. Výborně nás podržel brankář, celý tým šlapal,“ pochvaloval si znojemský asistent Tomáš Jakeš.

36. kolo Chance ligy (pondělí 8. 1. 2024):

Znojmo - Poruba 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 50. Svoboda (Šťovíček, Lichanec), 60. Hruška (Jenyš). Rozhodčí: Jechoutek, Ondráček – Dědek, Komínek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 1210.

Poruba: Bláha – Doudera, Sedlák, Klimíček, Lemcke, Stehlík, Gutwald, Hlaváč – Christov, Berisha, Tvrdoň – Klímek, Honejsek, Razgals – Gřeš, Vachovec, Vehovský – Šedivý, Krenželok, Mrázek. Trenér: Režnar.