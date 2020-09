Pětatřicetiletý karlovarský odchovanec se zkušenostmi z NHL, KHL, Finska či Švýcarska se v pauze připravoval individuálně, později chodil na led spolu s prvoligovým Sokolovem. A pak přišlo laso z Vítkovic.

„Agent mi volal, jestli nechci jít pomoct Vítkovicím, že se tu zranili nějací hráči. Říkám – o.k. Já v té době neměl angažmá, takže jsem měl radost, že budu moct přijít tady pomoct, budu dělat maximum, abych skutečně pomohl, aby se mnou byli spokojení. A abych já byl spokojený. Doladili se nějaké detaily, já druhý den skočil do auta a přijel jsem,“ popsal běh událostí Polák.

Atmosféru v Moravskoslezském kraji moc dobře zná, v roce 2011 získal s konkurenčním Třincem mistrovský titul. Přesun do Ostravy ho tak nijak nestrašil, naopak. „Ostravsko mám rád. Mám tady plno kamarádů, počínaje Davidem Moravcem a dalšími. Nechci na nikoho zapomenout, prožil jsem tady hodně. Hrál jsem v Třinci tři roky, do Ostravy jsem při tom hodně jezdil, takže jestli to tak můžu říct, jdu do známého prostředí,“ potvrdil Polák, který má ve vitríně také extraligové stříbro (2008).

Po čtvrtečním utkání přiznal, že to z jeho strany nebylo ono. „Dlouho jsem nehrál, tak je super, že jsem si mohl zahrát, rozehrát se,“ řekl a poukázal na fakt, že do Ostravy dorazil až večer před duelem. „Máme ještě pár dní a to, abychom vše vypilovali, abych se sžil s týmem, zvykl si. Pokud jde o hru, máme na čem pracovat,“ usmál se Vojtěch Polák.

Aktuální spoluhráče také zná. „Je to jen o tom se tu s tím sžít a sehrát. Věřím, že to bude v pohodě a budeme vyhrávat,“ zadoufal.

O důvodech, proč dosud neměl angažmá, moc mluvit nechtěl. „Agent jedná po celou dobu. Teď jsem tady ve Vítkovicích a je jedno, co mohlo, nebo nemohlo být. Já se soustředím na Vítkovice. Tady je ta dohoda na měsíc a já se soustředím tady na každý trénink, každý den, každý zápas, abych udělal maximum. Co bude dál, uvidíme,“ uzavřel Vojtěch Polák.