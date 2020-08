„Začátky jsou těžké, ale do toho se dostaneme, bude to lepší a lepší,“ usmíval se, když po hodinovém drilu na ledě vydýchával při rozhovoru mezi novináři.

Útočník, který kromě Třince v nejvyšší soutěži nastupoval i v Olomouci, Karlových Varech, Pardubicích a Liberci, má v sestavě i na pozici jedné z opor mužstva nahradit Ondřeje Romana, jenž před pár týdny zamířil do Finska. „Jsem rád, že jsem tady. Sice jdu v lednu na Kladno, ale i za těch pět nadcházejících měsíců jsem rád, chci se ukázat v co nejlepším světle. Jsem tady a budu se snažit o co nejlepší výsledky a třeba si říct o smlouvu na další rok,“ prozradil Marosz své úmysly.

Jeho příchod si pochvaluje i vedení týmu v čele se sportovním ředitelem Romanem Šimíčkem či hlavním koučem Mojmírem Trličíkem. „Už v zimě, kdy se kádr měnil, byl Rosťa jedním z vyhlédnutých hráčů, měli jsme ho v hledáčku. Nakonec jsme rádi, že ho tady máme,“ řekl Trličík. „Doufám, že to zůstane. To chválení,“ pousmál se Rostislav Marosz.

Letní individuální přípravu strávil v Třinci, teď však bude bojovat v barvách rivala. „Už když jsem hrál jinde, byly pro mě zápasy proti Třinci specifické. Když to teď bude derby, bude to ještě lepší,“ netajil nadšení autor 27 kanadských bodů (6+21) z minulé sezony s vědomím, že na první souboj dojde už příští čtvrtek v Ostravě.

A jak derby mezi Slezany a Vítkovicemi vnímá? „Od žáků je tady zdravá rivalita, znám hodně kluků, bude to zajímavé. Hecovačky však zatím nebyly,“ vyloučil. „Ale je tady i Lukáš Krenželok, se kterým jsme hrávali v minulé sezoně v Liberci, kluků tu znám dost, takže to bude v pohodě,“ byl přesvědčený Rostislav Marosz.

Podle slov kouče Mojmíra Trličíka je zároveň příchodem Rostislava Marosze kádr uzavřen. „S dalším posilováním už nepočítáme,“ potvrdil. Vzápětí však poznamenal.

„Ale jak se každým dnem mění situace ve společnosti, tak samozřejmě může i zde nastat nějaká změna. Nyní ale tým máme postavený přesně podle představ, práce majitele i Romana Šimíčka (sportovní ředitel) byla excelentní, takže nyní kádr budeme v podstatě jen zužovat,“ dodal Mojmír Trličík.