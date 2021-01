Hosté rozhodli na startu třetí třetiny, když za stavu 1:1 útočník Birner byl na konci kombinace s Lencem. Triumf Liberce pak potvrdily trefy Rychůnka a Lence. Pro Vítkovice jde zároveň o čtvrtou porážku za sebou.

Opatrný úvod duelu rozhýbala první velká šance a to na straně domácích. V 7. minutě ujeli na Pavelku Vojtěch Polák s Dominikem Lakatošem, druhý jmenovaný nacházel pod sebou právě Poláka, ale ten přihrávku přejel a nestačil puk zasunout do poloprázdné branky.

Podobně velkou možnost měl o pár minut později i Liberec, když při vlastní přesilové hře ztratil puk na modré čáře Štencel a Pavlík uháněl na Dolejše, ale ten se překonat nenechal. A tak udeřily Vítkovice.

V pokračující početní výhodě vyzval Mallet Kaluse, jehož teč dostala puk za Pavelku. Vedení ostravskému celku ale dlouho nevydrželo. Rovněž i Liberec se trefil v přesilové hře, když Dolejše prostřelil Vlach.

Druhá třetina nabízela svižný hokej nahoru dolů, ovšem dlouho prakticky bez šancí. Výjimkou byla šance Knota, jehož vychytal Dolejš, který se později jen ohlédl za střelou Kolmanna mířící do tyče a šest minut před druhou sirénou chytil i Jelínkův nájezd. Navíc hned vzápětí na ostravskou branku najížděl znovu sám Pavlík, ale i tentokrát bez úspěchu.

Domácí ofenziva, která dlouho vyprodukovala jen ránu Štencla do brankové konstrukce, se probudila až v závěru třetiny při přesilovce, ale rovněž ani tady se neurodilo.

Do závěrečné části vstoupil lépe Liberec a výsledkem toho byla 44. minuta, kdy po Lencově nahrávce skóroval Birner. V polovině třetiny pak náskok Bílých Tygrů ještě zvýraznil Rachůnek a v závěru pak Lenc.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Vstup do utkání jsme měli dobrý, šli jsme do vedení, ale neudrželi jsme to déle, abychom soupeře mohli potrápit. Brzy jsme dostali smolný gól na 1:1. Pak nás podržel nás gólman Dolejš, protože tam byly dva nebo tři nájezdy. Po gólu na 1:2 šlo ale mužstvo psychicky dolů a už jsme neměli sílu, abychom s výsledkem něco udělali."

Patrik Augusta (Liberec): "Hodnotí se mi to dobře, protože jsme tady vyhráli, ale první třetina patřila domácím, kteří na nás vletěli. Postupem času jsme se zlepšovali, ve druhé třetině jsme nedali dvě, tři jasné šance. Prosadili jsme se se až v té třetí. Hodně nám pomohla druhá branka. Utkání už jsme mohli zlomit dřív, ale vychytal nás domácí brankář."

Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 11. Kalus (Mallet, Mikyska) – 13. J. Vlach (Průžek, T. Rachůnek), 44. Birner (Lenc, Knot), 49. T. Rachůnek (Jelínek, Průžek), 55. Lenc (A. Musil). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Kis, Axman. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Bez diváků.

Vítkovice: Dolejš – Gewiese, R. Polák, L, Kovář, Štencel, R. Černý, Trška, L. Doudera – V. Polák, J. Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Dej, Schleiss – Mallet, Mikyska, Kalus – Lednický, Baláž, Ryšavý. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Liberec: Pavelka – Vitásek, R. Knot, Rosandič, Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, Jelínek, Průžek – Vlach, Hrabík, R. Pavlík – Špaček, Šír, Pekař. Trenéři: Augusta a Kudrna.