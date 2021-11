Čtvrtá výhra v řadě! Vítkovice video nezastavilo, doma si vyšláply na Dynamo

/FOTOGALERIE/ Nejsou to ani tři týdny, kdy hokejisté Vítkovic schytali v Pardubicích debakl 0:6, v nedělním utkání 20. kola extraligy na to ale zapomněli a na favorizované Dynamo si vyšlápli. Nezastavilo je ani to, že dva jejich góly zkoumalo video, oba byly uznány a Ostravané nakonec třetí celek tabulky doma porazili 4:1.

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice (20. kolo extraligy, 31. 10. 2021) | Foto: Deník/Petr Kotala

Vítkovice výborně vstoupily do zápasu, Svačinu vychytal Klouček, ale už v 7. minutě šly do vedení, když se prosadil Kalus. A to navzdory tomu, že hosté využili trenérskou výzvu kvůli postavení vítkovického hráče v brankovišti. Navíc pár minut poté nastřelil tyč obránce Solovjov. Vítkovice zlomily Berany v přesilovkách. Výkonem i asistencí zaujal navrátilec Přečíst článek › Pardubice sice byly střelecky aktivnější, ale bez gólového efektu, nebo vůbec větších šancí. A i druhý vítkovický gól byl podroben videu. Ve 29. minutě se zkoumala střela Bondry, ale gól byl uznán. A mohlo to být i o tři branky. Krátce za polovinou základní hrací doby Hrádek zalehl puk v brankovišti a bylo nařízeno trestné střílení, Svačina však mířil mimo. To mohlo domácí mrzet na konci druhé části, kdy pouhou desetinu vteřiny před pauzou využil přesilovou hru Dynama Blümel. Týden Vítkovic: Tygři, derby, Jágr a přes 14 tisíc lidí. Najdete se na fotkách? Přečíst článek › V úvodu třetí části byl vyloučen za úder do oblasti hlavy a krku po ataku Říčky vyloučen Koch a Vítkovice čekalo pětiminutové oslabení. To Ostravané i díky menšímu trestu Poulíčka a poté Pauloviče přečkali, a v 52. minutě to bylo opět o dva góly po bombě Deje. Pardubice se pak pokoušely o zdramatizování závěru, měly možnosti, ale Stezku nepřekonaly. Naopak skóre při hře Dynama bez brankáře uzavřel Kalus. Žena fandí Vítkovicím, partner Třinci. Rivalitu necítíme, říkají Tomáš s Klárou Přečíst článek › „Proti tak kvalitnímu soupeři jsme odvedli dobrý taktický výkon. Viděl bych tam několik klíčových momentů. Třeba když jsme výsledek nepojistili z trestného střílení, následnou přesilovku jsme odehráli katastrofálně a druhých deset minut druhé třetiny byly Pardubice jasně lepší. Čekali jsme, co s mužstvem udělá ten gól, ale hráči ukázali charakter a ve třetí třetině hráli tak, jak jsme zápas začali. Podržel nás i Stezka, takže velice cenné vítězství,“ hodnotil trenér Vítkovic Miloš Holaň. Hostující kouč Richard Král byl zklamaný. „Měli jsme celkem dobrý vstup do utkání, byla tam nějaká šance, ale bohužel nás přibrzdilo oslabení, inkasovaný gól a do konce třetiny jsme se z toho nedostali. Další dvě třetiny byly vyrovnané, možná jsme měli opticky víc ze hry, jen jsme nebyli schopni se prosadit přes jejich důraznou obranu. Střely od modré ano, ale nic vyloženého ze slotu nebo tak. Gólman většinu střel viděl. V závěru rozhodla pětiminutová přesilovka, kterou jsme nebyli schopni využít,. Navíc jsme ještě udělali dva fauly,“ řekl Král. REPORTÁŽ: Ocelářské derby ve Vítkovicích? Potlesk hokejové legendě, slaví Třinec Přečíst článek › Vítkovice Ridera – Dynamo Pardubice 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 7. M. Kalus (Jakub Stehlík, Plášil), 29. Bernovský (L. Kovář, L. Krenželok), 52. Dej (L. Kovář, R. Bondra), 59. M. Kalus (Bondra, R. Polák) – 40. Blümel (Košťálek, R. Kousal). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Komárek, Hynek. Vyloučení: 3:5, navíc Koch (Vítkovice) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3890. Vítkovice: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, Galvinš, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – M. Kalus, Dej, R. Bondra – Svačina, J. Hruška, Illéš – Lednický, Marosz, Fridrich – Bernovský, L. Krenželok, J. Krejsa. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček. Pardubice: Klouček – J. Mikuš, Nakládal, D. Robertson, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček, Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – R. Kousal, O. Roman, Camara – Hecl, O. Rohlík, Koffer. Trenéři: Král, Havíř a Sýkora.