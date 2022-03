OBRAZEM: První derby pro favorita. Vítkovice si na ledě Třince ani neškrtly

Hlavně druhý jmenovaný se doslova překonával, když vytasil několik fantastických zákroků. Jeho kouzlo Nestrašil odčaroval sedm vteřin před druhou pauzou v přesilové hře. Ve třetí třetině ale přišel o svou neprůstřelnost i Kacetl, který předtím třikrát v řadě v play-off udržel nulu a po nešťastném odrazu od mantinelu jeho série skončila po 281 minutách a 46 vteřinách.

V 54. minutě však dostal puk za Stezku Vrána a tím rozhodl.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "Bylo to bojovné utkání, které mělo všechno. Dali jsme dva góly, soupeř jen jeden, proto bereme vítězství. Kluci to odmakali, šli si za tím. Když soupeř snížil šťastným gólem po naší chybě, tak se ukázala vůle v hráčích, že to chtěli zvrátit na svou stranu, a dali jsme gól. Vítkovice měly pak pár šancí, ale neproměnili je, Káca (gólman Kacetl) nás podržel. Jsem rád za cenný bod v sérii. Za stavu 2:0 se nám pojede dobře do Ostravy a těšíme se na pokračování."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Odehráli jsme velice dobré utkání. První třetinu to byl vyrovnaný boj a šance jsme měli, ale trošku jsme byli plonkovní v zakončení. Ve druhé třetině Třinec přidal, párkrát nás zamotal. Měli jsme co dělat, abychom to ustáli. Vynikající Stezka v brance nám strašně pomohl. Při tlaku jsme udělali zbytečný faul jedenáct sekund před koncem třetiny. Špatně jsme si pokryli hráč po buly, to by se nemělo stát, a bál jsem se, že nás to úplně zlomí. Ve třetí třetině Třinec nedal jednu tutovku a my jsme šťastným gólem s odskokem vyrovnali. Najednou jsme byli všude a určovali tempo hry, měli šance, ale neproměnili je a jednou malou chybou jsme si to pokazili. Musím ale hráče pochválit, kolik v sobě mají sil po tak těžké sérii, co jsme měli. Teď na to zapomeneme, dva dny si konečně odpočineme a připravíme se na středu na domácí zápas."

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 40. Nestrašil (Svačina, Kundrátek), 54. P. Vrána (M. Růžička, Zahradníček) – 50. Flick (Stehlík, Pedan). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Brejcha, Malý. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 4965. Stav série: 2:0.

Třinec: Kacetl – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil – Martin Růžička, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Vítkovice: Stezka – A. Solovjov, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, P. Koch, L. Kovář – Bernovský, Marosz, L. Krenželok – Lakatoš, J. Hruška, Fridrich – M. Kalus, Flick, Bitten – Lednický, Chlán, Dej – Guman. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.