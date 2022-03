Stejně jako v předchozích vzájemných zápasech ve vyřazovacích bojích se muselo na první branku čekat až do druhé třetiny. První část totiž mnoho zábavného hokeje nenabídla, byla spíše opatrná a i s tím málem, co soupeři měli, si brankáři Aleš Stezka a Ondřej Kacetl poradili.

Dvakrát téměř 5 tisíc, skvělá kulisa. Derby Ocelářů a Vítkovic táhlo, najděte se

Kouzlo opustilo jako první domácího gólmana, jehož ve 29. minutě po nahrávce Chmielewského zpoza branky překonal přesným zakončením Hrňa. Na odpověď si v produktivitě trápící se Vítkovice, které do té doby ve čtvrtfinále skórovaly jen jednou, počkaly na přesilovou hru, v níž Kacetla propálil Bernovský.

Bylo tak jasné, že rozhodnout může jediná chyba. Tu nakonec opět udělali Ostravané. Michal Kovarčík trefil jen tyč, ale jeho práci dokončil neobvyklý střelec – obránce David Musil. Třinec pak měl několik možností definitivně rozhodnout, ale skvělý Stezka odolal.

Čtvrtfinále rivalů (zatím) patří Ocelářům. Vítkovice srazil kapitán Vrána

Na opačné straně se zase činil Kacetl, jemuž jednou pomohla i branková konstrukce, nebo nájezd neproměnil Lakatoš. I díky němu se Slezané dobrali ke třetímu vítězství a ve čtvrtek (od 17 hodin) mohou rozhodnout o svém postupu mezi čtyři nejlepší týmy play-off.

„Těší mě výsledek, vítězství je pro nás důležité, i když výkon se mi v globálu moc nelíbil. První dvě třetiny to z naší strany nebylo ono. Po brance ve třetí části jsem na hráčích viděl, že to dáme, protože jsme hráli zodpovědně a domácí jsme nepouštěli do velkých šancí. Vyjma Lakatošova samostatného nájezdu. Myslím si, že to bylo opět vyrovnané, urputné, ale byli jsme šťastnější a třetí bod v sérii je skvělý,“ zhodnotil zápas trenér Třince Václav Varaďa.

Kouč Holaň po postupu: Obrovský úspěch pro Vítkovice. O zdraví hráčů bych nelhal

Domácí kouč Miloš Holaň viděl podobný průběh, jako o víkendu ve Slezsku. „Snažíme se, bojujeme, ale Třinec jde vždy do vedení. Nás stojí pak spoustu sil, abychom vyrovnali. Místy jsme byli lepší, jindy nás držel Aleš Stezka, ale chybí nám jeden gól,“ litoval.„I trochu štěstí. Bylo břevno, nájezd, neproměnili jsme a tíha je na hráčích znát, že to rveme na sílu, ale nemáme lehkost, kterou bychom potřebovali v zakončení. Za tři zápasy dáváme góly jen v přesilovkách, my to potřebujeme překlopit na svou stranu ve hře pět na pět. Poslední krok je nejtěžší, my se budeme snažit mu to udělat co nejsložitější a doma vyhrát,“ doplnil Miloš Holaň.

Vítkovice Ridera – Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Bernovský (J. Hruška, Lakatoš) – 29. Hrňa (Chmielewski, Marcinko), 45. D. Musil (M. Kovařčík, O. Kovařčík). Rozhodčí: Veselý, Šindel – Komárek, Kis. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 7435. Stav série: 0:3.

Vítkovice: Stezka – R. Pedan, A. Solovjov, Plášil, Jakub Stehlík, L. Kovář, P. Koch – L. Krenželok, J. Hruška, Bernovský – Fridrich, Lindberg, Lakatoš – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Chlán. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, Zahradníček – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.