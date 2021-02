Devětadvacetiletý centr, který přichází z maďarského DVTK Jegesmedvék hrající nejvyšší slovenskou soutěž, má řadu zkušeností z Evropy. Dříve Flick působil v mezinárodní EBEL či druhé německé lize, roce 2010 ho draftovalo ve 4. kole Chicago, v NHL ale nikdy nenastoupil. Naproti tomu v nižší soutěži AHL absolvoval šest sezon, během kterých odehrál 294 utkání s bilancí 73 kanadských bodů (40+33).

„Je to centr, což je post, který jsme potřebovali posílit. Díky tomu, že hrál ve Znojmě a na Slovensku, na něj máme i reference od trenérů, a dodám, že pozitivní,“ řekl pro klubový web na adresu Flicka sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček s tím, že zatím přichází do konce sezony, ale pokud bude s ním panovat spokojenost, je možné s ním prodloužení spolupráce i do dalšího ročníku.

V sobotu sice Flick absolvoval první trénink ve Vítkovicích, zda nastoupí už v neděli proti Hradci Králové, zatím není jasné. Ještě v pátek totiž pomohl DVTK k výhře nad Novými Zámky. „Odtrénoval s námi intenzivní trénink. Je to komunikativní kluk. Těší se na novou výzvu v podobě české extraligy, kterou ještě nikdy nehrál,“ uvedl trenér Miloš Holaň.

„Je to typický centr, což je fajn, protože se vytvoří opět konkurence a kádr se rozšíří, což je hodně dobře. Vedení udělalo velice dobrou práci,“ dodal s tím, že si cení Flickova pozitivního myšlení. „O tom, zda bude hrát s Hradcem, se rozhodnu v den utkání. Přece jen byl po dlouhé cestě,“ uzavřel Miloš Holaň.