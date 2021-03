Stejně jako ve čtvrtek prohrávali, tentokrát dokonce o dvě branky, ale obratem v závěru došli k druhému bodu. Hokejisté Poruby zvládli i páteční domácí utkání předkola první ligy, když rozdílovým gólem Radka Pořízka z 57. minuty porazili nevyzpytatelný Prostějov 4:2, a v sérii tak vedou už 2:0 na zápasy.

Hokejisté Poruby. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V neděli tak budou moci na ledě soupeře udělat poslední krok a postoupit do čtvrtfinále. S favorizovanými Ostravany to ale do poloviny duelu nevypadalo dobře, když inkasovali v první třetině z holí Mrázka a Drtila v oslabení.