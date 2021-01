Obměna kádru extraligových hokejistů Vítkovic pokračuje. Včera Ostravané ohlásili druhou posilu v krátké době, po lotyšskému zadákovi Guntisi Galvinšovi se pomoci Rideře vylepšit současné dvanácté místo v tabulce pokusí reprezentant, dosud obránce brněnské Komety, čtyřiadvacetiletý Filip Pyrochta.

Filip Pyrochta patří mezi stěžejní obránce brněnského celku. | Foto: Deník / Attila Racek

Odchovanec Třebíče je majitelem extraligového stříbra s Libercem z roku 2017, o tři roky dříve se stal vicemistrem světa do 18 let, má zkušenosti také ze zámoří z nižší soutěže ECHL. „Filip Pyrochta je mladší hráč, ale také se zkušenostmi. Je to vicemistr z Liberce, vicemistr světa v mládeži. Je spíše ofenzivnějším obráncem, i když body to letos zatím příliš nepotvrdil. Ale znovu, jde i o parametry, má metr devadesát, vysoký, mladý, perspektivní. Já věřím, že i on nám pomůže,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.