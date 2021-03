Prodloužení spolupráce se stávajícími trenéry bylo podle vyjádření sportovního ředitele Romana Šimíčka pro klubový web jasnou volbou. „Od příchodu nových trenérů jsme si v prosinci slibovali zlepšení výkonů, hry a především výsledků. Vše se povedlo. Náš hokej je pohledný, daří se nám vyhrávat, porážet i největší favority, mužstvo v každém zápase podává výkon na hranici maxima,“ poukázal Šimíček na to, že Vítkovice kolo před koncem základní části bojuje o osmé místo a tím i výhodnou pozici do předkola.

K tomu, aby si postavení Ostravané udrželi, potřebují v neděli porazit Liberec. „Kromě jiného je tým v herní pohodě a vybudoval si respekt. To je vizitka trenéra Miloše Holaně a asistenta trenéra Radka Philippa. Proto jsme se rozhodli už nyní prodloužit s oběma spolupráci,“ dodal Roman Šimíček.

Radost nad krokem vedení klubu vyjádřili i samotní trenéři, pod jejichž vedením mužstvo získali ve 35 zápasech 55 bodů (bilance 16 – 2 – 3 – 14). „Mám velkou radost a je to pro mě velká čest. Stejně jako tomu bylo na začátku, když jsem dostal příležitost vrátit se do Vítkovic a znovu je vést,“ přiznal Holaň, který se na střídačku Ridery vrátil v prosinci po šestnácti letech.

„Pro mě a nejen pro mě, ale pro celou moji rodinu včetně táty a rodičů je to opravdu velká pocta. Já doufám, že to je ocenění mé práce, kterou tady zatím ukázal,“ pokračoval kouč s tím, že tímto ale jeho úkol nekončí. „Pokračujeme dál v tvrdé práci, která je před námi a ještě je toho hodně, i z pohledu té nadcházející sezony i z pohledu té současné,“ doplnil Miloš Holaň.

Podobně mluví i Philipp, který se k A-týmu přesunul od mládeže „Moc si toho vážím, je to pro mě čest, pokračovat u extraligového týmu a přitom v mém mateřském klubu. Co ale bude v příští sezoně, to až tolik teď neřeším. Před námi je nyní závěr základní části a pak rozhodující a klíčová fáze sezony a na tu se nyní všichni koncentrujeme nejvíce, včetně mě,“ uvedl Philipp.

POKRAČUJE I DUO ÚTOČNÍKŮ

V barvách Vítkovic od léta budou hrát i dva útočníci – sedmadvacetiletý Marek Kalus, a o dva roky starší Kanaďan Robert Flick. Prvně jmenovaný přitom začínal v Ostravě jen na zkoušku, postupně si svými výkony řekl o prodloužení do konce sezony a teď i pro nadcházející ročník. Vedle jeho hry či důrazu mu výrazně pomohla i bilance 11 kanadských bodů (9+2) v 31 zápasech. Naproti tomu Flick, který přišel do Vítkovic z Maďarska v závěru přestupního období na konci ledna, stihl 14 utkání a šest kanadských bodů (2+4).

„Jsem nadšený, že tady můžu pokračovat i v příští sezoně. To hlavní v téhle sezoně nás ještě čeká a to, že jsem tady prodloužil mě dobíjí ještě větší energií směrem k play-off, které nás čeká. Chci pro Vítkovice odvádět nejlepší výkony jak v této, tak také v následující sezoně a jsem rád za podporu, které se mi tady dostalo,“ řekl Flick.

Vítkovice tak jen navázaly na nedávná prodloužení smluv s brankářem Danielem Dolejšem, obránci Petrem Gewiesem a Filipem Pyrochtou, nebo útočníkem Lukášem Krenželokem.