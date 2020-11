Domácí začali aktivněji, úvod ale vyšel spíše Vítkovickým, když už po sedmi minutách prosadil Rostislav Marosz. Snaha Energie naproti tomu skončila jen nezdary.

Pokračování přinesla i druhá třetina, Beránek ale za Svobodu puk nedostal. To se povedlo až ve 33. minutě Hladonikovi. Následující průběh duelu byl vyrovnaný, žádný z týmů se však už do konce základní hrací doby neprosadil.

Rozhodnutí tak přinesl nastavený čas, po necelých dvou a půl minutách skóroval Martin Kohout.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to bylo těžké utkání hlavně po psychické stránce. Na všech hráčích bylo vidět, že chtějí odčinit minulý zápas, který se nám absolutně nepovedl. Jsem rád, že už od rozbruslení bylo na našich hráčích vidět velké odhodlání, že ten zápas chtějí zvládnout. Další rána přišla, když jsme asi z druhé střely dostali branku. Pořád jsme však hráče nabádali, aby se drželi našeho herního plánu, že mají na to, aby zápas otočili. Byli jsme za to odměněni. Myslím, že potom jsme byli aktivnější a těch šancí jsme si vypracovali víc. Věděli jsme, že Vítkovice teď hrají ve velké pohodě, mají dobré výsledky a dokázaly porazit silné týmy, o to bylo vše těžší. Jsme rádi za dva body."

Darek Stránský (Vítkovice): "Čekali jsme hodně těžké utkání už jenom z toho důvodu, že velmi kvalitní soupeř utrpěl před dnešním zápasem debakl. Věděli jsme, že bude mít enormní snahu to utkání napravit a tak to i bylo. Vedli jsme, zápas byl vyrovnaný, soupeře jsme do nějakých větších šancí nepouštěli, kromě šancí v přesilovkách. Od stavu 1:1 to byl z naší strany takový koncentrovaný výkon, abychom tady nějaké body udělali. Čtyři a půl minuty před koncem jsme hráli v oslabení, takže tam to bylo, že buď ubráníme a můžeme bodově uspět, nebo neubráníme a odjedeme bez bodu. Podařilo se to díky štěstí a hlavně díky gólmanovi. V tom jsme spokojeni, že jsme ten bod urvali. Prodloužení už bylo hektické, byly tam samostatné nájezdy z obou dvou stran a nakonec jsme propadli a soupeř rozhodl. Myslím, že zaslouženě zvítězil, my jsme rádi za bod."

Energie Karlovy Vary – Vítkovice Ridera 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 33. Hladonik (Kaše, Flek), 63. Kohout (Pulpán, Hladonik) – 7. Marosz (Dej). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Bryška, Axman. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Bez diváků.

Karlovy Vary: F. Novotný – Rohan, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, Pulpán, Zábranský, Weinhold – Hladonik, D. Kaše, Flek – Beránek, Mikúš, Lauko – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Marosz, Šišovský – Dočekal, Mikyska, Mallet – Lednický. Werbik, Bernovský. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.