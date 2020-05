Ke konci prvně jmenovaného došlo po konzultaci s trenéry. „Honza Výtisk měl začátkem týdne pohovor s trenéry, kde mu bylo oznámeno, jaký styl hry chtějí trenéři preferovat a současně mu bylo také zcela férově a napřímo z úst hlavního trenéra Mojmíra Trličíka oznámeno, že s ním trenéři nepočítají v základní sestavě. Maximálně na postu sedmého až osmého beka," prozradil pro klubový web sportovní manažer Roman Šimíček.

Po čase na rozmyšlenou se sám hráč rozhodl jít jinou cestou. "Na konci pracovního týdne jsme měli s ním další sezení, na kterém nám Honza oznámil, že se necítí na to, mít takovou pozici v sestavě a že by se rád pokusil dostat mezi prvních šest beků v jiném klubu, byť má stále platnou smlouvu u nás. Taková jsou fakta, my jsme jako klub Honzovo rozhodnutí přijali. Výsledkem tak je, jakkoli bolestivé to pro nás, pro Honzu i pro fanoušky může být, že se Honza Výtisk s Vítkovicemi loučí," pokračoval Šimíček.

Výtisk odehrál v barvách Vítkovic 386 utkání, v nichž zaznamenal 39 kanadských bodů (14+25). Vyhlášený tvrďák zároveň několikrát opanoval pořadí Radegast Indexu. "Honza je velký bojovník, srdcař, dosavadní kapitán a zaslouží si úctu a poděkování za práci, kterou tady ve Vítkovicích odvedl,“ dodal Roman Šimíček.

Podobně mluvil i kouč Mojmír Trličík. Sám Výtisk vše potvrdil. "Seděl jsem také s majitelem klubu Alešem Pavlíkem i Romanem Šimíčkem, kde mi byly nabídnuty určité další možnosti mého pokračování v klubu. Já se ale ještě necítím na konec kariéry a věřím, že můžu být ještě herně prospěšný a být v prvních šesti becích, třeba v jiném týmu. Zároveň ale vím, že mám stále platnou smlouvu ve Vítkovicích," uvedl Jan Výtisk s tím, že za těchto okolností požádal majitele o uvolnění a ukončení smlouvy.

"Jsem rád, že mi bylo vyhověno, stejně jako jsem rád, že jsme si podali ruku a že jsem dostal informaci, že po konci kariéry bych mohl pokračovat ve Vítkovicích na pozici trenéra mládeže,“ vylíčil dnes již bývalý kapitán Ostravanů.

Šéf klubu Aleš Pavlík rozhodnutí obou stran respektoval. "Vzhledem k tomu všemu, co pro nás v minulých sezonách udělal, cítím morální povinnost nebránit Honzovi, pokud chce pokračovat v hráčské kariéře jinde. Původně jsem Honzovi nabídl, že by mohl už od nadcházející sezony u nás ve Vítkovicích nastoupit na trenérskou pozici například k mládeži a dal mu čas do neděle, aby i o této nabídce uvažoval. Chápu ale, že chce ještě hrát, takže jsem respektoval jeho rozhodnutí této alternativy nyní nevyužít a nabídl jsem mu, že v budoucnu má u nás dveře otevřené a po konci kariéry jej rádi přivítáme zpět v naší organizaci, aby mohl vychovávat své nové následovníky a opory vítkovického hokeje,“ vysvětlil Pavlík.

IRGL JE ZPĚT PO TŘINÁCTI LETECH

Zatímco jeden odchovanec klub opouští, jiný se do něj vrací. Po třinácti letech se na ploše Ostravar Arény v dresu domácího týmu ukáže útočník Zbyněk Irgl. Devětatřicetiletý mistr světa juniorů (2000), vicemistr světa mezi dospělými (2006) a držitel dvou stříbrných extraligových medailí (2002 a 2015) od té doby působil v KHL (Jaroslavl, Dynamo Minsk, Mytišči), kde skončil dvakrát druhý (2009 a 2011), či krátce byl ve švýcarském Davosu a pak v Česku. V tuzemsku oblékal dres Třince a naposledy Olomouce. Právě vedení hanáckého klubu mu zabránilo v návratu už na konci ledna, teď je však vše definitivní.

„Hokejově patří pořád mezi nejlepší hráče naší extraligy. Má hromadu zkušeností, výborný přístup na ledě i mimo něj. Navíc, už během minulé sezony se chtěl hodně vrátit do Vítkovic a pomoci se záchranou, což jen svědčí o tom, že na svůj mateřský klub doopravdy nezapomněl a chce za něj bojovat, a také proto jsme o jeho služby stály hned ve chvíli, kdy to bylo možné, tedy už v průběhu minulé sezony,“ prozradil trenér Mojmír Trličík na adresu hráče, který v uplynulé sezoně zaznamenal v 50 zápasech 37 kanadských bodů (15+22).

Podobná slova volil i sportovně manažer Roman Šimíček, Irglův bývalý spoluhráč. "Já si pamatuju Zbyňu ještě jako svého spoluhráče na křídle mé formace. Je to poctivý kluk, který má za sebou hromadu zkušeností, prošel toho hodně, ale je to pořád výborný hokejista a hlavně přes to všechno pořád ví, kde má srdce a kam ho to táhne. Za sebe i za klub jsem rád, že se nám podařilo jeho návrat dotáhnout do úspěšného konce a že bude zase oblékat vítkovický dres, do kterého patří," poznamenal Šimíček.

V Irglově případě jde o druhého odchovance, jehož příchod Vítkovice během první květnové neděle oznámily. Už po poledni byl potvrzen návrat útočníka Lukáše Krenželoka. Vedle toho všeho se klub dohodl na další spolupráci s obráncem Lukášem Kovářem.

„Podával stabilní a velice solidní výkony. Ukázal, že na extraligu má a že se nám do skladby týmu hodí, také proto došlo ke vzájemné domluvě na pokračování jeho působení u nás i v dalším extraligovém ročníku,“ uzavřel Mojmír Trličík.